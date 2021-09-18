「贊成」副業制度，但難以保證時間

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疫情成為了改變日本人工作方式的一個轉捩點。在此之前只有很少人採用的遠距辦公方式迅速普及，無論是公司內部的會議還是與客戶打交道，採用線上方式逐漸變得稀鬆平常。而且還有人打算利用節省出來的通勤時間，考取技能資格，或者學習程式設計等數位技術，從事副業以增加收入。

從事人才派遣業務的staffservice holdings公司針對全國1100人20至69歲男女實施了一項調查，當被問及是否贊成採用允許員工從事「副業」的制度時，回答「贊成」和「相對贊成」的受訪者比例合計達到了91.5%。

78.6%的20至29歲受訪者表示「贊成」，可以看出越是年輕人，越是態度積極，希望在主業之外開闢施展才幹的天地，並由此增加收入。

針對贊成副業的理由，問卷採用自由評論的方式進行詢問，聽到了各種意見，比如一名24歲的男性表示「可以對主業遇到問題時的風險。從事副業學到的技能也可以用於主業」，一名23歲的女性表示「如果可以利用本職工作中未能發揮的特長和技能賺取收入，那麼就可以實現經濟獨立，不再需要依賴企業」。

不過，當被問到本人工作單位是否可能採用副業制度時，回答「可能」和「相對可能」的受訪者比例合計僅為57.8%。作為難以採用副業制度的理由，選擇「難以確保副業時間」的受訪者最多，占比為39.9%，其次是「會影響主業」（35.8%）和「無法專心從事主業」（24.3%）。

被問到是否贊成實行「選擇式三休制」時，回答「贊成」和「相對贊成」的受訪者比例合計達到71.5%。超過85%的20多歲受訪者表示贊成，而40多歲和50多歲受訪者中，該比例停留在60%至70%的水準。

一名48歲男性表示「如果三休制和副業制度組合推出，那我選擇支持。可以開拓工作的視野」，一名34歲女性表示「假期多了自然開心，但薪資減少的話可不太好」，看來無論贊成還是反對，大家都比較在意收入方面的影響。

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