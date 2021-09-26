玩手機遊戲，每月花費多少？

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在通勤電車裡放眼望去，幾乎所有人都緊盯著手機螢幕。本以為大家在上班前讀一讀電子版的報紙，或者回復著急的郵件…，可實際情況居然是不少人都在玩遊戲！

疫情期間，人們不再聚會喝酒，休息日也需要減少外出，為了打發時間，就會不自覺地拿起手機。

總部位於東京的Neo marketing公司針對800名玩過手機遊戲的10到59歲男女實施的問卷調查結果顯示，大部分受訪者每天遊戲時間為「10到30分鐘」或「30分鐘到1小時」，大約有3成的受訪者工作日遊戲時間超過1小時，有近4成受訪者休息日遊戲時間超過1小時。

受訪者中52.3%的人表示「沒有在手機遊戲上花過錢」，超過四成的人表示花過錢；30.6%的人表示「買過遊戲道具」，22.1%的人表示「玩過收費抽獎（購買隨機道具）」。

平均每月遊戲花費不到500日圓（近半年平均）的受訪者最多（41.5%），3000日圓以下的受訪者占比合計達到80%。

關於手機遊戲的種類，受訪者中選擇零碎時間也可以隨意玩玩的智力類遊戲的人最多，其次是RPG遊戲。同時，選擇智力類遊戲的男女比例，呈現年齡越大，女性占比越高的傾向。

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