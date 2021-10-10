日本高學歷窮忙族問題日益嚴峻

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「將來要麼當博士要麼當大臣」——過去，望子成龍的家長們總是喜歡念叨這麼一句話。然而今天，即使當上博士，也很可能無法在大學裡找到職位，只能輾轉從事附帶期限的研究工作，成為工作不穩定的「高學歷窮忙族」。據說現在嚮往博士學位的人已經越來越少。

文部科學省科學技術與學術政策研究所的一項調查顯示，2020年度修完博士課程的人中，35.9%背負著具有償還義務的獎學金或借款，而且其中半數（整體的16.5%）的負債超過300萬日圓。

從專業類型來看，「理學」「工學」「農學」專業背負借款的博士比例超過了40%，和文科專業相比，理科專業的博士似乎經濟狀況更為拮据。尤其是包括醫科、齒科、藥學科在內的「衛生」類專業，借款超過300萬的博士比例達到了22.9%。

碩士畢業後繼續深造者的比率自2000年創下16.7%的峰值後便持續下降，2020年已降至9.4%，其背景原因被認為是受到經濟條件的制約。

即使修完了博士課程，由於大學的工作職位有限，所以並不能保證一定能夠順利評上副教授和教授。最後不少人只能從事定期的研究工作，從而無法保證生活的安定，這種「高學歷窮忙族」已經成為一個社會問題。另一方面，民間企業也對錄用博士學歷的人員沒有那麼積極，博士和大學生的待遇相差不大。

當被問及「念完碩士後選擇就業，放棄讀博士」的理由時，回答「希望進入社會」和「希望實現經濟獨立」的受訪者均超過了60%。另一方面，38.3%的受訪者表示「繼續深造看不到經濟上的出路」，30.6%的受訪者表示「相對於深造成本，做到退休的累計薪金等總收入性價比偏低」，由此可以看出學子們內心的不安，即使讀博深造，也無法得到經濟上的保障。

當被問及「作為在讀碩士，覺得哪些政策可以有效增加博士深造人數」時，受訪者提議較多的有「向在讀博士支付薪資」「改善年輕研究人員的研究環境」「改善企業中博士學位者的薪資待遇」等。

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