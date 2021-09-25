2021年以來東京只有28天是風平浪靜的「平常日子」

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日本政府決定針對東京發佈第4次緊急狀態宣言的7月8日晚，首相菅義偉在記者會上表示「將會採取堅決行動，恢復讓民眾可以放心的日常生活」。而這距離宣佈解除上一次緊急狀態宣言僅僅過去3週時間…。如今，無法安心的狀態已經成為日本民眾的「日常」。

日本政府7月8日決定在東京都的防止蔓延等重點措施7月11日到期後，從7月12日起至8月22日止，發佈為期6週的緊急狀態宣言（後又兩度延至9月30日）。

2021年1月8日發佈的第2次緊急狀態宣言，時長超過10週，於3月21日解除。本以為「總算恢復到了正常生活」，不料東京的新增感染人數再次轉為成長，4月12日開始實施防止蔓延等重點措施。在即將迎來5月長假之際，為了控制人員流動，又發佈了第3次緊急狀態宣言。6月20日解除宣言後，僅過了3週時間又再次發佈了第4次緊急狀態宣言…。

今年以來，東京地區沒有處在緊急狀態宣言和防止蔓延等重點措施之下，即所謂風平浪靜的「平常日子」的時間，僅有28天。

第4次緊急狀態宣言持續至8月22日，覆蓋了東京奧運會期、盂蘭盆節和學生暑假假期。繼去年之後，今年夏季也必須忍受處處受限的生活。

我們並不指望有什麼驚喜。只希望趕緊恢復風平浪靜的「平常日子」！

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