女性結婚觀念：愛情誠可貴，金錢也重要

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一項調查結果顯示，不少女性具有清醒的婚姻觀，認為「結婚是一種經濟行為」。

日本的一個女性求職資訊網站「女性轉職type」2021年6月實施的一項網上問卷調查顯示，關於結婚對象最低年收入的要求，選擇「500萬到600萬日圓」的受訪者最多，占比為29.7%，其次是「400萬到500萬日圓」（21.3%）。所有受訪者的平均數值為526萬日圓。

針對「婚後如果丈夫希望你辭職，你會怎麼做？」這個問題，受訪者中選擇「無論丈夫收入多少，自己都不會辭職」的人最多，占比為42.9%。還有一些諸如「悄悄工作」「不會和要求自己辭職的人結婚」之類的自由回答，可見不少女性都執著於繼續工作。

另一方面，選擇「如果丈夫年收入足夠高，自己就辭職」和「無論丈夫年收入多少，自己都會辭職」的「辭職派」也不相上下，占比達到43.8%。

針對選擇了「如果丈夫年收入足夠高，自己就辭職」的受訪者，當被進一步問及她們認為丈夫年收入達到多少自己就可以辭職時，選擇「1000萬日圓以上」的受訪者最多，占比為25.7%，其次是「800萬到1000萬日圓」（25.1%），平均數值為836萬日圓。

順便提一句，日本國稅廳每年實施的民間薪酬實際狀況調查顯示，2019年的年均薪酬為男性540萬日圓，女性296萬日圓。覺得「自己可以辭職」的收入與男性平均薪酬和女性平均薪酬的合計金額一致，從某種意義而言，或許是一個合理的數字。

選擇「無論丈夫年收入多少，自己都不會辭職」的受訪者，當被問及理由時，回答最多的是「希望賺到足夠多的錢，讓自己可以毫無顧忌地開銷」，占比高達78.2%；其次是「希望和社會保持聯繫」（74.4%）。其中，還有42%的受訪者表示「為了防範離婚風險」，3.5%表示「覺得自己賺得更多」。

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