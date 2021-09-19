日本公司女性總經理比例不到1成

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儘管日本公司的女性總經理比例達到了歷史最高水準，但仍然只占8.1%，尚不足1成。在日本，認為女性應該承擔家務和育兒責任的性別分工意識根深蒂固，和男性相比，女性為晉升管理職務積累經驗的機會往往受到很多因素的限制。

帝國資料庫公司對日本全國大約117萬家公司開展的調查分析顯示，截至2020年4月末，日本女性總經理比例為8.1%，同比成長了0.1個百分點。雖然自1990年（3.5%）以來一直緩慢上升，但占比依然不到1成。

從上任管道來看，50.8%屬於「家族繼承」（男性為39.5%），占到了整體的一半，相對於男性而言，「內部晉升」（8.3%，男性為11.8%）、「外部聘請」（1.4%，男性為2.2%）等憑藉職場經歷上任的事例較少。

世界經濟論壇2021年3月公佈的性別差距指數顯示，日本在156個國家中排名第120位。經濟領域的排名從第115位下滑至第117位。在男女收入差距和管理職務比例等方面，日本的數值低於全球平均水準。儘管日本政府將「推進女性活躍」作為一項重要政策，但在經濟領域，似乎可以說尚未充分發揮作用。

從創立時間長短不同的各類企業來看，創立「不到10年」的企業由女性擔任總經理的比例最高，達11.1%，其次是「10到19年」（9.5%）和「20到29年」（8.3%），呈現出創立時間越短，女性總經理的比例越高的傾向。近十年間，創立時間長短不同的各類企業女性總經理的比例均有所上升。

日本大學培養出的女性總經理人數最多，為246人，較上一年增加了10人。其次是慶應義塾大學和早稻田大學。

女性總經理畢業院校排行榜

日本大學 246（+10） 慶應義塾大學 241（+7） 早稻田大學 226（+6） 青山學院大學 185（+8） 日本女子大學 158（-6）

出處 : 帝国資料庫

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