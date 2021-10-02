早稻田，重登考生青睞大學排行榜榜首

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儘管大學品牌力調查反映出各地各有特色，但關西圈的關西大學明顯地位突出。自人力資源公司Recruit開始此項調查以來，關西大學已經連續14年位列榜首，受到男女學生的一致支持。

為了解高中生的擇校動向，人力資源公司Recruit從2008年起，每年針對高3學生實施《升學品牌力調查》。

2021年，該公司向12萬名學生發送了問卷，共計收到1萬2271份有效回答。統計結果顯示，「早稻田」時隔兩年重登關東地區高中生青睞大學排行榜榜首。

關東地區

在上一年的調查中屈居第二的「早稻田」重返榜首。「明治大學」名列第二。「明治大學」連續兩年位列男生心目中的第一位，「立教大學」和「青山學院大學」在女生心目中並列第一。

排名 大学名 報考意願度 1（2） 早稻田 10.0 2（1） 明治 9.7 3（3） 青山學院 8.7 4（4） 立教 7.9 5（5） 中央 6.5 6（5） 日本 6.2 6（6） 法政 6.2 8（9） 慶應義塾 5.5 9（7） 東洋 4.7 10（11） 千葉 4.3

出處：Recruit升學綜研《升學品牌力調查2021》（標注底色的為國立公立大學）

東海地區

「名城大學」連續5年雄踞榜首。「名城大學」連續兩年位列男生心目中的第一位，「名古屋市立大學」自開始此項調查以來首次位列女生心目中的第一位。前十名的學校中有6所是國立或公立學校。

排名 大学名 報考意願度 1（1） 名城 10.9 2（2） 名古屋 8.2 3（3） 中京 7.5 4（4） 南山 7.3 5（5） 名古屋市立 6.8 6（9） 靜岡 6.4 7（12） 三重 6.0 8（6） 岐阜 5.8 9（10） 名古屋工業 5.4 10（13） 淑德 5.0

出處：Recruit升學綜研《升學品牌力調查2021》（標注底色的為國立公立大學）

關西地區

自開始此項調查以來，「關西大學」已連續14年高居榜首，地位不可撼動。「關西大學」連續14年位列女生心目中的第一位，連續3年位列男生心目中的第一位，受到了男女學生的一致支持。

排名 大学名 報考意願度 1（1） 關西 13.5 2（2） 近畿 10.7 3（7） 同志社 8.7 4（3） 關西學院 8.6 5（8） 大阪 8.5 6（6） 神戶 8.4 7（4） 立命館 7.7 8（5） 大阪市立 7.1 9（9） 龍谷 6.0 10（10） 大阪府立 4.3

出處：Recruit升學綜研《升學品牌力調查2021》（標注底色的為國立公立大學）

觀察各地區的國立公立和私立大學的報考意願可以看出，關東地區近6成受訪者打算報考私立大學，東海地區的學生報考國立公立大學的意願最強，達到了54%。2017至2018年期間，關西地區打算報考國立公立大學的學生比例曾一度超過私立大學，但2019年以來，私立大學連續3年佔據上風。

標題圖片：PIXTA