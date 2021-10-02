早稻田，重登考生青睞大學排行榜榜首

早稻田，重登考生青睞大學排行榜榜首社會 教育
儘管大學品牌力調查反映出各地各有特色，但關西圈的關西大學明顯地位突出。自人力資源公司Recruit開始此項調查以來，關西大學已經連續14年位列榜首，受到男女學生的一致支持。
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為了解高中生的擇校動向，人力資源公司Recruit從2008年起，每年針對高3學生實施《升學品牌力調查》。
2021年，該公司向12萬名學生發送了問卷，共計收到1萬2271份有效回答。統計結果顯示，「早稻田」時隔兩年重登關東地區高中生青睞大學排行榜榜首。
關東地區
在上一年的調查中屈居第二的「早稻田」重返榜首。「明治大學」名列第二。「明治大學」連續兩年位列男生心目中的第一位，「立教大學」和「青山學院大學」在女生心目中並列第一。
|排名
|大学名
|報考意願度
|1（2）
|早稻田
|10.0
|2（1）
|明治
|9.7
|3（3）
|青山學院
|8.7
|4（4）
|立教
|7.9
|5（5）
|中央
|6.5
|6（5）
|日本
|6.2
|6（6）
|法政
|6.2
|8（9）
|慶應義塾
|5.5
|9（7）
|東洋
|4.7
|10（11）
|千葉
|4.3
出處：Recruit升學綜研《升學品牌力調查2021》（標注底色的為國立公立大學）
東海地區
「名城大學」連續5年雄踞榜首。「名城大學」連續兩年位列男生心目中的第一位，「名古屋市立大學」自開始此項調查以來首次位列女生心目中的第一位。前十名的學校中有6所是國立或公立學校。
|排名
|大学名
|報考意願度
|1（1）
|名城
|10.9
|2（2）
|名古屋
|8.2
|3（3）
|中京
|7.5
|4（4）
|南山
|7.3
|5（5）
|名古屋市立
|6.8
|6（9）
|靜岡
|6.4
|7（12）
|三重
|6.0
|8（6）
|岐阜
|5.8
|9（10）
|名古屋工業
|5.4
|10（13）
|淑德
|5.0
出處：Recruit升學綜研《升學品牌力調查2021》（標注底色的為國立公立大學）
關西地區
自開始此項調查以來，「關西大學」已連續14年高居榜首，地位不可撼動。「關西大學」連續14年位列女生心目中的第一位，連續3年位列男生心目中的第一位，受到了男女學生的一致支持。
|排名
|大学名
|報考意願度
|1（1）
|關西
|13.5
|2（2）
|近畿
|10.7
|3（7）
|同志社
|8.7
|4（3）
|關西學院
|8.6
|5（8）
|大阪
|8.5
|6（6）
|神戶
|8.4
|7（4）
|立命館
|7.7
|8（5）
|大阪市立
|7.1
|9（9）
|龍谷
|6.0
|10（10）
|大阪府立
|4.3
出處：Recruit升學綜研《升學品牌力調查2021》（標注底色的為國立公立大學）
觀察各地區的國立公立和私立大學的報考意願可以看出，關東地區近6成受訪者打算報考私立大學，東海地區的學生報考國立公立大學的意願最強，達到了54%。2017至2018年期間，關西地區打算報考國立公立大學的學生比例曾一度超過私立大學，但2019年以來，私立大學連續3年佔據上風。
標題圖片：PIXTA