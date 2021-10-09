2020年度自然人股東達5981萬人

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負責運營東京證券交易所等機構的日本交易所集團（JPX）近日公佈的2020年度持股份布情況調查資料顯示，截至2021年3月底，自然人股東數達到了5981萬人，同比成長308萬人，創下歷史最高記錄。

自然人股東數量已連續7年成長。據分析，出現這種現象的原因，主要是受到疫情影響，全球各主要國家紛紛採取量化寬鬆政策，促使股市上漲，加上利用小額投資免徵稅制度的情況增多，散戶交易趨於活躍化。

此項調查的對象為日本全國4家證券交易所的上市企業（3,823家）。股東數量是將各家上市企業股東人數單純合計得出的數字，比如，如果一名自然人股東持有10支股票，那就計為10個自然人股東。

股東合計數量為6131萬人，同比成長了313萬人。其中，自然人股東占比為97.5%，其餘包括事業法人股東（1.3%）、外國法人類股東（0.9%）和金融機構股東（0.2%）等。自然人股東數量自2017年度突破5000萬人後，每年以5%左右的速度持續成長。

從持有股票市值來看，「自然人及其他（沒有法人性質的團體）股東」持有125兆5000萬日圓（成長35兆1000萬日圓），創下歷史新高。「外國法人類股東」持有226兆3000萬日圓（成長63兆8000萬日圓），「金融機構股東」持有224兆日圓（成長62兆5000萬日圓），「事業法人類股東」持有153兆日圓（成長30兆8000萬日圓）。「自然人及其他股東」持有的股票市值在總市值中的占比為16.8%，同比成長0.3個百分點。

標題圖片：東京證券交易所，東京都中央區，2021年1月（時事）