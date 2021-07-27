東京2020 : 日本的獎牌得主列表（不斷更新）

都筑有夢路 女子衝浪 本屆奧運起的新項目。打倒排行高位選手得到獎牌（7月27日）

伊藤美誠、水谷隼 桌球混合雙打 本屆奧運起的正式項目。兩位年齡相差12歲的組合成功打下中國，成為首屆王者に。也是日本奧運桌球的首金（7月26日）

橋本大輝、萱和麿、北園丈琉、谷川航 體操男子團體 出場全員都是奧運首次出場的新生・體操Nippon。雖然無法繼里約後成功連霸，但仍是相當善戰（7月26日）

大野將平 柔道男子73kg級 決賽的死鬥下壓制，也是日本柔道第7人的奧運連霸（7月26日）

芳田司 柔道女子57kg級 準決賽對戰科索沃選手可惜落敗，但是在銅牌戰也是拿出亮眼成績（7月26日）

武藤弘樹、河田悠希、古川高晴 射箭男子團體 銅牌戰時成功壓制荷蘭，也是日本在射箭項目的首個獎牌（7月26日）

西矢椛 女子街頭滑板 新項目首屆女王。僅以13歲11個月成為日本最年少的獎牌得主（7月26日）

中山楓奈 女子街頭滑板 預賽雖然首位通過，最後一試時不慎落倒，可惜拿下銅牌（7月26日）

阿部一二三 柔道男子66kg級 妹妹・阿部詩奪金後也氣勢不輸人，最後達成目標兄妹同日奪金（7月25日）

阿部詩 柔道女子52kg級 國際大賽中唯一敗戰的對手布查，在決賽中一次決勝負（7月25日）

堀米雄斗 街頭男子滑板 本屆奧運正式採用的新項目首屆王者（7月25日）

大橋悠依 競泳女子400m個人混合式 在蛙式前持續穩定取得領先，連美國的對手猛追都無法成功（7月25日）

高藤直壽 柔道男子60kg級 洗雪里約奧運銅牌悔恨奪下金牌（7月24日）