東京2020 : 日本的獎牌得主列表（不斷更新）運動 東京2020 社會
2021年，在每個會場奔馳揮汗的運動員們，成為奧運賽場最亮麗的身影，本文將持續更新日本的奧運得獎排行。
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東京2020 日本人獎牌得主列表
■=金 ■=銀 ■=銅
|都筑有夢路
|女子衝浪
|本屆奧運起的新項目。打倒排行高位選手得到獎牌（7月27日）
|伊藤美誠、水谷隼
|桌球混合雙打
|本屆奧運起的正式項目。兩位年齡相差12歲的組合成功打下中國，成為首屆王者に。也是日本奧運桌球的首金（7月26日）
|橋本大輝、萱和麿、北園丈琉、谷川航
|體操男子團體
|出場全員都是奧運首次出場的新生・體操Nippon。雖然無法繼里約後成功連霸，但仍是相當善戰（7月26日）
|大野將平
|柔道男子73kg級
|決賽的死鬥下壓制，也是日本柔道第7人的奧運連霸（7月26日）
|芳田司
|柔道女子57kg級
|準決賽對戰科索沃選手可惜落敗，但是在銅牌戰也是拿出亮眼成績（7月26日）
|武藤弘樹、河田悠希、古川高晴
|射箭男子團體
|銅牌戰時成功壓制荷蘭，也是日本在射箭項目的首個獎牌（7月26日）
|西矢椛
|女子街頭滑板
|新項目首屆女王。僅以13歲11個月成為日本最年少的獎牌得主（7月26日）
|中山楓奈
|女子街頭滑板
|預賽雖然首位通過，最後一試時不慎落倒，可惜拿下銅牌（7月26日）
|阿部一二三
|柔道男子66kg級
|妹妹・阿部詩奪金後也氣勢不輸人，最後達成目標兄妹同日奪金（7月25日）
|阿部詩
|柔道女子52kg級
|國際大賽中唯一敗戰的對手布查，在決賽中一次決勝負（7月25日）
|堀米雄斗
|街頭男子滑板
|本屆奧運正式採用的新項目首屆王者（7月25日）
|大橋悠依
|競泳女子400m個人混合式
|在蛙式前持續穩定取得領先，連美國的對手猛追都無法成功（7月25日）
|高藤直壽
|柔道男子60kg級
|洗雪里約奧運銅牌悔恨奪下金牌（7月24日）
|渡名喜風南
|柔道女子48kg級
|本屆奧運で日本第一面獎牌。決賽可惜落敗下不禁大哭（7月24日）
標題圖片 以兄妹之姿接續奪下金牌的柔道男子66公斤級阿部一二三與妹妹，女子52公斤級的阿部詩（時事、2021年7月25日、日本武道館）