東京2020 : 日本的獎牌得主列表（不斷更新）

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2021年，在每個會場奔馳揮汗的運動員們，成為奧運賽場最亮麗的身影，本文將持續更新日本的奧運得獎排行。
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東京2020　日本人獎牌得主列表

=金　=銀　=銅

都筑有夢路 女子衝浪 本屆奧運起的新項目。打倒排行高位選手得到獎牌（7月27日）
伊藤美誠、水谷隼 桌球混合雙打 本屆奧運起的正式項目。兩位年齡相差12歲的組合成功打下中國，成為首屆王者に。也是日本奧運桌球的首金（7月26日）
橋本大輝、萱和麿、北園丈琉、谷川航 體操男子團體 出場全員都是奧運首次出場的新生・體操Nippon。雖然無法繼里約後成功連霸，但仍是相當善戰（7月26日）
大野將平 柔道男子73kg級 決賽的死鬥下壓制，也是日本柔道第7人的奧運連霸（7月26日）
芳田司 柔道女子57kg級 準決賽對戰科索沃選手可惜落敗，但是在銅牌戰也是拿出亮眼成績（7月26日）
武藤弘樹、河田悠希、古川高晴 射箭男子團體 銅牌戰時成功壓制荷蘭，也是日本在射箭項目的首個獎牌（7月26日）
西矢椛 女子街頭滑板 新項目首屆女王。僅以13歲11個月成為日本最年少的獎牌得主（7月26日）
中山楓奈 女子街頭滑板 預賽雖然首位通過，最後一試時不慎落倒，可惜拿下銅牌（7月26日）
阿部一二三 柔道男子66kg級 妹妹・阿部詩奪金後也氣勢不輸人，最後達成目標兄妹同日奪金（7月25日）
阿部詩 柔道女子52kg級 國際大賽中唯一敗戰的對手布查，在決賽中一次決勝負（7月25日）
堀米雄斗 街頭男子滑板 本屆奧運正式採用的新項目首屆王者（7月25日）
大橋悠依 競泳女子400m個人混合式 在蛙式前持續穩定取得領先，連美國的對手猛追都無法成功（7月25日）
高藤直壽 柔道男子60kg級 洗雪里約奧運銅牌悔恨奪下金牌（7月24日）
渡名喜風南 柔道女子48kg級 本屆奧運で日本第一面獎牌。決賽可惜落敗下不禁大哭（7月24日）

標題圖片 以兄妹之姿接續奪下金牌的柔道男子66公斤級阿部一二三與妹妹，女子52公斤級的阿部詩（時事、2021年7月25日、日本武道館）

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