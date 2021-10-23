調查發現，多數人均因「發燒」症狀覺察到感染COVID-19

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日本能率協會綜合研究所公佈的COVID-19既往感染者意識調查結果顯示，許多患者是因為發燒、曾與陽性者有過接觸或呼吸困難發現自己感染病毒的，認為自己是在工作單位或餐飲店感染的受訪者占比合計接近半數。

此項調查於今年5月29日至6月4日期間以網上問卷形式實施，對象為全國300名成年男女。

關於覺察自己感染病毒的起因（可多選），回答「持續數日發燒」的受訪者比例最高（33.7%）然後依次是「突然出現高燒」（29.0%）、「和陽性者有過接觸」（23.7%）、「出現過呼吸困難的情況」（23.0%）、「總覺得身體乏力」（22.7%）、「嗅覺出現障礙」（21.7%）、「味覺出現障礙」（21.7%）等。

針對「你覺得自己是在哪裡感染的」這個問題（可多選），回答「工作單位（室內）」的受訪者最多（26.7%），其次是餐飲店（22.3%）和自己家裡（18.0%）等。另一方面，也有17.3%的受訪者表示「想不出什麼具體地方」。

66.0%的受訪者表示感染後長期存在某些症狀，其中（可多選）回答「倦怠和乏力」的受訪者最多（24.0%），其次是嗅覺障礙（13.0%）、咳嗽（13.0%）、發燒（11.3%）、味覺障礙（11.0%）等。

感染COVID-19後長期持續（仍在持續）的主要症狀（%，可多選）

倦怠和乏力 24.0 嗅覺障礙 13.0 咳嗽 13.0 發燒 11.3 味覺障礙 11.0 不安 9.3 頭痛 8.7 腹瀉 8.3 心悸 8.3 肌肉痛 7.3 頭暈 7.3 關節痛 6.0 咽頭痛 5.3 胸痛 5.3 睡眠障礙 5.3 認知障礙 4.7 發疹 4.7 抑鬱症 4.3 脱髮 4.3 呼吸困難 3.0

出處：日本能率協會綜合研究所

當被問及出現陽性反應當初採取的是何種程度的預防措施（單選）時，回答「認為自己已經做了充分防護」和「認為自己做了一定程度的防護」的受訪者比例合計達到了大約90%。

關於感染時的防護措施（可多選），回答「外出時必定佩戴口罩」（72.0%）、「在有消毒工具的場所每次都會消毒」（57.0%）、「儘量避免外出」（55.0%）等措施的受訪者比例較高，可以看出，即使自覺採取了被認為有效的防護措施，往往還是會被感染。

標題圖片：PIXTA