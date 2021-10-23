調查發現，多數人均因「發燒」症狀覺察到感染COVID-19

調查發現，多數人均因「發燒」症狀覺察到感染COVID-19醫療健康 生活
日本能率協會綜合研究所公佈的COVID-19既往感染者意識調查結果顯示，許多患者是因為發燒、曾與陽性者有過接觸或呼吸困難發現自己感染病毒的，認為自己是在工作單位或餐飲店感染的受訪者占比合計接近半數。
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此項調查於今年5月29日至6月4日期間以網上問卷形式實施，對象為全國300名成年男女。
關於覺察自己感染病毒的起因（可多選），回答「持續數日發燒」的受訪者比例最高（33.7%）然後依次是「突然出現高燒」（29.0%）、「和陽性者有過接觸」（23.7%）、「出現過呼吸困難的情況」（23.0%）、「總覺得身體乏力」（22.7%）、「嗅覺出現障礙」（21.7%）、「味覺出現障礙」（21.7%）等。
針對「你覺得自己是在哪裡感染的」這個問題（可多選），回答「工作單位（室內）」的受訪者最多（26.7%），其次是餐飲店（22.3%）和自己家裡（18.0%）等。另一方面，也有17.3%的受訪者表示「想不出什麼具體地方」。
66.0%的受訪者表示感染後長期存在某些症狀，其中（可多選）回答「倦怠和乏力」的受訪者最多（24.0%），其次是嗅覺障礙（13.0%）、咳嗽（13.0%）、發燒（11.3%）、味覺障礙（11.0%）等。
感染COVID-19後長期持續（仍在持續）的主要症狀（%，可多選）
|倦怠和乏力
|24.0
|嗅覺障礙
|13.0
|咳嗽
|13.0
|發燒
|11.3
|味覺障礙
|11.0
|不安
|9.3
|頭痛
|8.7
|腹瀉
|8.3
|心悸
|8.3
|肌肉痛
|7.3
|頭暈
|7.3
|關節痛
|6.0
|咽頭痛
|5.3
|胸痛
|5.3
|睡眠障礙
|5.3
|認知障礙
|4.7
|發疹
|4.7
|抑鬱症
|4.3
|脱髮
|4.3
|呼吸困難
|3.0
出處：日本能率協會綜合研究所
當被問及出現陽性反應當初採取的是何種程度的預防措施（單選）時，回答「認為自己已經做了充分防護」和「認為自己做了一定程度的防護」的受訪者比例合計達到了大約90%。
關於感染時的防護措施（可多選），回答「外出時必定佩戴口罩」（72.0%）、「在有消毒工具的場所每次都會消毒」（57.0%）、「儘量避免外出」（55.0%）等措施的受訪者比例較高，可以看出，即使自覺採取了被認為有效的防護措施，往往還是會被感染。
標題圖片：PIXTA