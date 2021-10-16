女孩比較早熟？但其實可能還很懵懂——關於「性行為」的《18歲意識調查》

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據說，受疫情影響，在民眾外出受限的情況下，10多歲的孩子諮詢懷孕問題的個例越來越多。本次調查詢問了1000名17歲到19歲的男女，瞭解了他們對性問題的真實想法。

日本財團針對「性行為」實施的《18歲意識調查》顯示，雖然乍看女孩們比較早熟，但在性行為問題上，她們其實比男孩抱有更多的消極情緒。

有過性行為的受訪者占到整體的23.6%。從性別看，女孩為26.2%，男孩為21.2%，大約相差5%。針對有過性行為的受訪者，當被問及初體驗的年齡時，女孩回答「17歲」的最多（30.6%），男孩回答「18歲」的最多（28.3%）。

關於性行為的印象，男女受訪者態度迥異。多數男孩抱有積極印象，認為「舒服」（66.7%）、「幸福」（40.8%）、快樂（39.1%）的比例較高。而認為「舒服」（33.7%）、「幸福」（25.4%）、「快樂」（12.9%）的女孩明顯少於男孩。相反，抱有「骯髒」「不舒服」「痛苦」等消極印象的女孩多於男孩。

當被問及從何處獲得性行為知識時，回答「朋友」（50.8%）、「成人網站」（49.0%）的男孩較多，而女孩中，最多的是表示通過「學校課程」（48.6%）。

關於學校的性教育，在希望進一步加強的內容方面，女孩多於男孩回答，包括有「關於性別平等的知識」「關於約會強暴等暴力行為和保護身體的知識」「有關對性行為做出決定和拒絕方法的知識」等。

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