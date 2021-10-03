黃綠品種葡萄受歡迎度超越紅色和黑色品種——「陽光玫瑰」葡萄人氣急升

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近年來，日本產的葡萄在國內外廣受歡迎。隨著品種的不斷改良，顏色、顆粒大小、口味各異的新品種相繼面世。其中，可帶皮食用的無籽陽光玫瑰（Shine Muscat）葡萄即使價格不菲，依然銷路良好。

以亞洲為主要對象的出口量快速成長

自2014年以來，日本葡萄的出口量一直在快速成長。2018年創下了歷史最高紀錄。出口對象方面，面向香港、臺灣和新加坡等地的出口量占了大半，顆粒巨大、美觀體面的先鋒（Pione）葡萄和陽光玫瑰葡萄等品種作為饋贈佳品十分暢銷。此外，為了擴大出口，日本還在加快培育顆粒不易脫落、耐存放的品種。

紅、黑、黃綠，人氣品種與時俱進

葡萄可以按照外皮顏色分為紅色系、黑色系和黃綠色系。紅色系包括玫瑰露、甲州、甲斐路等，黑色系包括巨峰和先鋒等，黃綠色系包括陽光玫瑰、尼亞加拉等品種。

過去，紅色系葡萄的種植面積幾乎占到了日本整體的近一半，主流品種是玫瑰露。後來，黑色系巨峰葡萄份額成長，甚至超過了紅色系，但在2003年達到峰值後，種植面積開始減少。取而代之發展迅猛的是黃綠色系的陽光玫瑰。大粒無籽、可帶皮食用的方便性深受孩子和老年人喜愛，人氣火爆。而且雖然外皮很薄，但不易破損，存放時間較長，在種植戶中也頗有口碑。自2006年註冊新品種以來，種植面積正以每年超過20%的速度快速擴大。

陽光玫瑰，價格不菲也暢銷

至於大家關心的價格，炙手可熱的先鋒和陽光玫瑰自然比玫瑰露和巨峰的批發價格要高。巨峰的批發價格為每公斤1254日圓，玫瑰露為1030日圓，而先鋒為1332日圓，陽光玫瑰更是高達2123日圓（2020年，東京都中央批發市場）。該市場的進貨量方面，陽光玫瑰在2019年超過巨峰，高居第一位。這足以證明，即使價格不菲，但依然不愁銷路。

在水果整體生產規模縮小的背景下，葡萄的產值依然堅挺。與多年排名靠前的溫州蜜柑、蘋果的差距逐年縮小，在2018年時已經攀升至僅次於溫州蜜柑的第二位。由陽光玫瑰撐起的葡萄熱潮不知會持續到何時？

標題圖片：PIXTA