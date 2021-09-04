暑假消費，戶均預算創歷史新低

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明治安田生命保險公司公佈的今年暑假消費問卷調查結果顯示，用於2021年暑假消費的戶均預算為5萬3807日圓，同比減少超過1萬日圓。創下2006年開始實施此項調查以來的歷史新低。據分析，主要原因是受到了疫情蔓延的影響。

此次調查於6月21日至6月25日在網上實施，共計收到1120名20歲到59歲的男女受訪者的有效回答。

此前的歷史最低值是去年的6萬5157日圓。38.7%的受訪者表示「計畫減少」今年暑假的消費金額，大大超過表示「計畫增加」的受訪者比例（3.8%）。「計畫消費金額與去年相當」者占57.5%。

關於減少消費的理由（可多選），回答「因為居家防疫，所以沒有地方花錢」的受訪者最多（68.4%），其次是「因為收入減少了」（27.9%）、「因為擔心將來的生活，所以想存點錢，減少開支」（25.4%）等。關於獎金的用途，回答「存起來」的受訪者占比高達73.1%。

減少暑假消費金額的理由

（%） 居家防疫，無處花錢 68.4 收入減少了 27.9 擔心將來的生活，想多存錢，減少開支 25.4 獎金減少（包括預計減少） 12.2 沒有假期，所以沒有機會花錢 8.1 計畫在暑假之後的其他時間消費 7.4 其他 1.4

2021年 明治安田生命保險調查

關於如何度過暑假（可多選），回答「在家悠閒度過」的受訪者占了絕大多數（73.4%）。其他占比較高的選項有「回老家」（10.4%）、「戶外活動」（10.4%）、「國內遊」（9.3%）、「在家看體育比賽（奧運會以外）」（7.5%）、「休閒（泳池游泳、遊樂園、主題樂園等）」（6.3%）、「學習」（5.9%）等。

標題圖片：PIXTA