日本屏風的計數方法：學到這個知識，你會顯得很有教養！？

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「一□屏風給宴席增添了一道華美的風景線」——那麼，□裡面應該填什麼漢字呢？既不是「枚」，也不是「個」。雖然不知道正確答案也不影響生活，但如果知道就總想找機會秀一下。

屏風的「屏」字意為「遮擋」「遮蔽」。原本是遮擋風吹，避開外人視線的工具，但從平安時代開始，人們在屏風上描繪圖案之後，它就逐漸發展成為了一種具有藝術價值的傢俱。

雖然屏風在現代已經與一般家庭基本無緣，但如果入住高級旅館，或者進出酒店宴會廳等場所，還是偶爾可以看到的。為了避免無意中說出「哪裡哪裡裝飾了兩枚精美的屏風」之類的話，暴露出你的無知，那就需要掌握一些基礎知識。

屏風的基本形式，是用6塊被稱作「扇」的縱長畫幅連接而成的「六曲屏風」。右側為「第一扇」，按照從右往左移動視線的方向順序描繪圖案。根據畫幅的數量多少，還有「二曲」「四曲」「八曲」等多種形式。

計數屏風的量詞是「隻」。順便說一句，「隻」表示奇數、單一，就像「隻眼武將伊達政宗」這個說法，用於指代「原本成對之物中的一方」。

六曲一隻

「二隻」一組的屏風稱「一雙」。江戶時代初期俵屋宗達繪製的「風神雷神圖」可謂是最有名的屏風畫。欣賞時，視線應從正面右邊的「右隻 風神」逐漸轉向「左隻 雷神」。

二曲一雙



京都建仁寺「風神雷神圖」（精密複製品。真品為日本國寶，寄存於國立京都博物館）（PIXTA）

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