調查顯示，21.3%的年輕人不打算「接種疫苗」

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據了解，在第5波疫情下，已經先行接種疫苗的老年人的感染情況得到了較好的控制，而年輕群體中，感染人數正在持續成長。那麼，年輕人對COVID-19的真實想法是怎樣的呢？

在日本財團針對1000名年輕人實施的問卷調查中，關於COVID-19疫苗接種的問題，回答「已經接種（包括接種了第一劑在內）」和「已經確定接種日期」的受訪者比例合計為19.6%。36.6%表示「想打但是約不上」。另有21.3%表示「不會接種」，22.5%表示「尚未決定是否接種」。

已經接種和已經確定接種日期的受訪者中，超過半數（58.2%）是在「工作場所」接種疫苗，其次是「地方政府指定的接種網站」（19.2%）。

關於接種疫苗的理由，絕大多數受訪者表示是「為了防止（自身）感染」和「為了避免身邊的人感染」，占比分別為76.9%和55.5%。

另一方面，表示「不會接種」和「尚未決定是否接種」的受訪者中，超過30%的人稱，這是因為他們對短期不良反應、長期副作用感到不安，以及存在資訊不夠完善等問題。僅有2.5%的人認為「年輕人即使感染也不會嚴重影響健康」。

社會上有關COVID-19疫苗的各種資訊很多，當被問及對其正確性的認識時，就連「可以免費接種」這一點，也只有不到一半（45.3%）的受訪者正確了解。僅有38.2%的受訪者知道「會給女性造成不孕風險」的說法是錯誤的，這反映出中央和地方政府，以及媒體發佈的資訊並未充分覆蓋到年輕群體。

此次調查於7月16日至20日期間以網路問卷形式實施，調查對象為17至19歲的1000名男女網路使用者。

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