日本中老年員工無懼「無紙化」和「年輕上司」

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在少子老齡化問題不斷加劇的日本，中老年人對企業而言是重要的戰力。然而，他們能否很好地適應IT化和無紙化時代的變化？

2021年4月施行的《修訂版老年人就業穩定法》規定，企業有義務努力確保70歲以下人員的就業機會。Cybozu Teamwork綜合研究所對3093名受雇於企業的55至64歲（正式員工、派遣員工、契約工、聘用工）實施了一項關於職場意識的調查。

針對「希望工作單位的其他人如何對待自己」這個問題，76.4%的受訪者表示「希望對方無所顧忌地和自己說話」，52.7%表示「希望對方教給自己IT和潮流趨勢等方面的新知識」，可以看出中老年受訪者希望和年輕人溝通，避免被時代淘汰的心理。

51.4%的受訪者對「自己的經驗原則行不通」這一點感覺「很不爽！」；然而，在諸如「改變原有工作流程」、「上司比自己年紀小」、「無紙化」等方面，存在抵觸情緒的受訪者出人意料地偏少，占比分別為24.6%、20.8%和19.6%。

從調查資料來看，受訪者認為中老年人如果繼續工作的話，在「判斷能力」「溝通能力」「支援能力」「適應變化的靈活性」等專案上，「今後需要的東西」和「自己具備的東西」之間存在差距。

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