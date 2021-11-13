學力測試結果出爐：問題在於提高知識和資料運用能力

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文部科學省公佈了針對所有小學6年級和國中3年級學生實施的2021年全國學力及學習情況調查（全國學力測試）結果。

在平均正確回答率方面，小學6年級的國語為64.9%，算數為70.3%；國中3年級的國語為64.9%，數學為57.5%，可以看出整體上存在知識和資料運用能力有待提高的問題。從都道府縣來看，秋田、福井、石川等縣的正確回答率位居前列。

受疫情影響，該學力測試去年暫停。時隔兩年於5月27日再次實施的學力測試，共有106萬371名小學生和109萬2580名國中生參加，此次也是小學首次按照《新學習指導要領》出題。

與測試同步實施了小學生和國中生問卷調查。針對去年春季受疫情影響而實施的集體停課，詢問了他們是否對學習感到了擔憂，回答「是」或「有點」的受訪小學生占比為55%，國中生占比為62.5%。

關於疫情全面停課時期心理狀況的小國中生問卷調查（%）

★狀況1 是否「對學習感到過擔憂」

小学校 中学校 「是」 29.7 34.4 「有點」 25.3 28.1 「不完全是」 16.1 16.2 「沒有」 21.8 15.7 「記不清」 6.9 5.4

★狀況2 是否「有計劃地堅持了學習」

小学校 中学校 「是」 29.9 11.4 「相對是」 34.8 26.3 「不完全是」 20.8 33.4 「沒有」 9.1 22.4 「記不清」 5.3 6.3

★狀況3 是否「生活很有規律」

小学校 中学校 「是」 31.5 21.9 「相對是」 31.5 26.5 「不完全是」 20.4 24.7 「不是」 11.3 21.0 「記不清」 5.2 5.7

文部科學省調查

從小學國語來看，在「說和聽」方面，孩子們能夠理解使用資料的目的，並根據目的和意圖利用資料說話，但在根據目的結合文章和圖表找到必要資訊進行閱讀方面，可以看出仍然存在一些問題。

從國中國語來看，雖然做到了閱讀文章，思考出場人物言行的意義，理解文章內容，但可以看出，在理解文章所表現的觀點和看法，並形成自己的想法方面還需要改進加強。同時，根據不同對象和場合恰當使用敬語的能力還有所欠缺。

從小學算術來看，尤其是資料運用方面，在比較柱狀圖的多項資料，表述具有特點的項目及其占比的問題中，正確率較低（52.2%），存在有待改善的地方。

從國中數學來看，在理解三角形面積求法，以及表述等腰三角形組成的平行四邊形面積求法方面還存在一些問題。

標題圖片：PIXTA