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追求健康生活的理念日益深入人心，政府也加強了抽菸管理規定，再加上香菸價格上漲等多重因素，日本的抽菸人數呈現出減少趨勢。2020年4月全面施行的《修訂版健康增進法》中，規定餐飲店、飯店和辦公樓等場所原則上禁止室內抽菸。但即便如此，或許是因為那些無處可去的抽菸者們喜歡聚在一起，所以我們總是可以看見市區車站前面的抽菸區菸霧繚繞。

網路調查公司Net Asia Research向500名抽菸者和500名非抽菸者詢問如何看待提高菸草稅等問題。結果顯示，抽菸者中，回答「非常贊成」和「比較贊成」的比例合計為12.6%，而表示「非常反對」和「比較反對」者占了大多數，反對派比例合計高達87.4%。年齡越大，反對增稅的受訪者占比越高，60到69歲群體的該比例為98%。

另一方面，非抽菸者中，贊成派占比為88%，反對派占比為11%，與抽菸者的情況截然相反。尤其是40到49歲群體和50到59歲群體，分別有92%和94%的受訪者贊成增稅，占了絕對多數。

在詢問抽菸者如果提高菸草稅是否會改變抽菸習慣時，僅有12%的人表示「會戒菸」，表示「和以前一樣」和「會減少抽菸數量」者分別占38%和40.4%，似乎多年的習慣難以輕易改變。

目前，中央和地方徵收的菸草稅合計約為2兆日圓。當被問到「菸草稅是否為社會做出了貢獻」時，表示「是」的抽菸者占比為40.0%，約為非抽菸者的2倍，反映了他們希望給抽菸行為正名的心情。

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