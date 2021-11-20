COVID-19感染者中每3人就有1人參加過「多人聚餐」或「不戴口罩與非同住人員說過話」

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2021年7月和8月，日本遭遇了迄今最嚴重的第5波疫情。東京都疫情監控會議的調查顯示，感染者中每3人就有1人參加過「多人、長時間聚餐」或「不戴口罩與非同住人員說過話」。

此項調查實施於7月1日至8月31日，對象為在住宿設施或自家療養的COVID-19患者。共有1萬1726人做出回答，絕大多數年齡在50歲以下。這也證實了疫情在疫苗接種進度遲緩的年齡段發生了擴散。

調查結果顯示，32.7%的調查對象在發病日（無症狀患者為檢查日）的兩週前，曾經參與過「含有餐飲的聯誼活動」或「多人、長時間聚餐」以及「不戴口罩與非同住人員說過話」。另一方面，其他近7成療養者表示沒有過上述行為，看似遵守了防疫政策。儘管如此，正如東京都相關負責人指出的那樣，「新增陽性人員的密切接觸者多為同住人員」，可以認為家庭內部的感染沒有得到有效防範。

回答有過「餐飲」行為的受訪者年齡，以20多歲和30多歲的人居多。同時，關於口罩配戴情況，儘管受訪療養者幾乎全部配戴了口罩，但有4分之1的人曾經不戴口罩與非同住人員說過話，很可能是一時疏忽導致了感染。

出現較多的自覺症狀，超過半數受訪者都提及出現了發熱、頭痛、倦怠感、咳嗽等。

進入7月後，東京都新增感染人數開始增加，7月8日發佈了第4次緊急狀態宣言。到了8月，疫情發展進一步加速，8月13日的新增感染人數創下5773人的單日新高。醫療機構的病床數量持續緊張，住宿療養設施也難以入住，被迫居家療養的感染者激增，甚至相繼出現了多例在家中不幸死亡的患者。

標題圖片：採取了防疫措施的「富士搖滾音樂祭（FUJI ROCK FESTIVAL）」會場餐飲區（時事）