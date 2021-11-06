晚年最擔心的是錢不夠花

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良好的衛生環境、先進的醫療以及健康意識的提高——在這些因素的共同作用下，日本成為了全球第一梯隊的長壽國家。然而，一項調查顯示，日本也是一個「不安大國」，超過80%的受訪者對晚年生活感到不安。

大都會人壽保險公司針對年齡在20到79歲之間的14100人實施的晚年生活意識調查顯示，感到「不安」和「比較不安」的受訪者比例合計達到了83.3%。至於感到不安的原因，說白了就是擔心「錢」。

受訪者認為晚年生活所需的金融資產平均數額為「2853萬日圓」，但截至調查時的持有資產平均數額為「1184萬日圓」，理想與現實之間存在2.5倍左右的差距。即便是很快就要進入晚年的50到59歲群體，平均也只有「1149萬日圓」的儲蓄，相較於他們認為需要的「2953萬日圓」，差距多達1800萬日圓以上。

順便提一句，回答對晚年生活「並未感到不安」的受訪者所持有的資產平均數額為2334萬日圓。

當被問及是否對自己或家人的長照問題感到不安時，回答對「自己」（75.8%）和「配偶」（74.7%）的長照問題感到不安的受訪者比例明顯較高，然後依次是「母親」（48.9%）、「配偶的母親」（40.9%）、「父親」（37.2%）、「配偶的父親」（30.2%）。

僅有13.3%的受訪者表示與家人「經常談論」長照問題，19.4%表示「不怎麼談論」，67.4%表示「沒有談論過」。似乎許多人一方面感到不安，一方面卻選擇回避現實。甚至就連長照問題近在咫尺的60到79歲這個年齡段的受訪者中，也有56.7%表示「沒有談論過」。

另外，關於是否準備好了長照費用這個問題，71.5%的受訪者表示「尚未準備」。即便是60到79歲這個年齡段的受訪者，也有超過半數表示沒有準備。

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