「推薦給女性」這種廣告措辭，讓半數受訪者感到彆扭

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針對網際網路上在分析了「女性」「30多歲」「居住在首都圈」「雙薪」等屬性後定向投送的廣告，不少人都會感覺這是「多管閒事！」。

寶島社針對1000名20到69歲女性實施的調查顯示，半數女性對電商平臺、雜誌廣告頁上出現的「對女性來說也很簡單！」「女性也會喜歡」之類的措辭感到彆扭。為促銷而使用的「女性」一詞，反倒有可能降低受眾的商品購買意願。

當被問及對「推薦給女性」等廣告措辭的感受時，受訪者中表示「不知道使用『女性』一詞有什麼必要」的人最多，占比為46.6%；其次是「對這種將個人特性概念化的做法感到不適」（44.8%）和「對『女性怎麼怎麼樣』這種認識持有質疑」（39.5%）。

當被問及是否願意購買宣傳為「推薦給女性」的商品時，所有年齡段的受訪者中，都有差不多25%的人表示「如果覺得彆扭，可能不會購買」。從整體來看，有22.4%的受訪者表示「雖然會購買，但好感度會下降」。

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