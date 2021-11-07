北日本和東日本喜歡蕎麥麵，西日本喜歡烏龍麵

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在口味偏好的地域差異調查中，北海道民眾明顯表現出了喜歡麵食的特點。札幌、旭川等地的特色拉麵都很有名，不難想像當地人對拉麵的喜愛，不過也有不少人喜歡蕎麥麵或義大利麵。

走在街上，如果聞到麵湯的香氣，就會格外想要「吸溜吸溜」地吃上一碗！那麼到底是想吃烏龍麵還是蕎麥麵呢？日本能率協會綜合研究所針對全國5000名20到79歲的追蹤對象實施的調查結果顯示，各地區存在明顯的偏好差異。

調查列出60種以上的菜肴讓受訪者選擇喜歡的食物，從結果來看，「蕎麥麵」在北海道最受歡迎，得到了70.8%受訪者的支持，北關東和甲信越地區的支援率為66.5%，東北地區為65.1%，可見蕎麥麵在北日本和東日本地區人氣頗高。另一方面，「烏龍麵」在西日本地區的支援率較高，比如四國為73.9%，九州為70.3%，東西部的偏好迥然不同。

「拉麵」在北海道最受歡迎，支持率高達80.6%，北關東和甲信越地區為77.5%，東北地區為77.0%，北陸和新潟為76.5%。義大利麵在首都圈最受歡迎，支持率為74.2%，北海道為73.4%，也超過了70%。

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