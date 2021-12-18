「通過婚戀服務結婚」的受訪者比例創新高

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民間企業實施的「婚戀」情況調查顯示，2020年的結婚的受訪者中，通過婚介所、網際網路婚介服務、聯誼聚會和活動等「婚戀服務」找到伴侶的比例達16.5%，同比成長3.5個百分點，連續3年創歷史新高。

這項調查由Recruit公司旗下的Recruit bridal綜合研究所每年進行一次，本次是在今年5月到6月間實施的，通過網際網路收集了5萬名20到49歲男女受訪者的回答。

2020年結婚的受訪者所利用的服務種類中，婚介所的利用率為2.7%，同比減少0.8個百分點，網路婚戀服務利用率11.1%，同比成長4.8個百分點，聯誼聚會和活動為2.7%，同比減少0.5個百分點，可以看出借助網路創造戀愛機會，最終走進結婚殿堂的人越來越多。

2020年結婚的受訪者中，有33.1%的人利用過婚戀服務，同比成長了2.7個百分點。其中，幾乎半數（49.9%）通過婚戀服務找到了伴侶，同比成長了7.1個百分點。這兩項數值均創下歷史新高。

就找到伴侶的「婚戀」手段，「婚戀網站、APP」的占比最高（44.7%），然後依次是「婚介所」（41.7%）、「相親」（22.2%）、「拜託熟人介紹」（21.9%）、「聯誼聚會和活動」（20.2%）等。

另外，有戀愛或結婚意願但沒有戀人的單身人士中，27.2%利用過婚戀服務，這一比例已連續4年成長。調查人員認為，網路婚戀服務的利用率進一步上升，現已作為一種結交婚戀對象的方法落地生根。

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