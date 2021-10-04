岸田内閣正式上路！新入閣的閣員群像集一覽

岸田内閣正式上路！新入閣的閣員群像集一覽政治外交 社會
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自民黨總裁岸田文雄在10月4日，於臨時國會上正式被選定為新首相，新内閣也正式上路。這一屆除了有當選次數3次，目前44歲的牧島Karen被破格提拔為數位大臣外，被視為政權相當重要的新位置—經濟安全保障擔當大臣，則是由同樣當選次數3次，46歲的小林鷹之被起用，強調新氣象。以下內容為新内閣人事群像錄。年齡為2021年10月4日的時間點。「・」則是過去其主要經歷的職務。
【内閣總理大臣】岸田文雄
Kishida Fumio 64歲 / 自民 / 衆・廣島 / 當選次數9次
- 日本長期信用銀行工作。黨政務調査會長、外務大臣、防衛大臣、内閣府特命擔當大臣
【總務】金子恭之
Kaneko Yasushi 60歲 / 自民 / 衆・熊本 / 當選次數7次 / 首次入閣
- 眾議院議員秘書。國土交通副大臣
【法務】古川禎久
Furukawa Yoshihisa 56歲 / 自民 / 衆・宮崎 / 當選次數6次 / 首次入閣
- 建設省工作。財務副大臣
【外務】再任 茂木敏充
Moteki Toshimitsu 65歲 / 自民 / 衆・栃木 / 當選次數9次
- 丸紅、讀賣新聞記者。科學技術擔當大臣、金融擔當大臣、經濟產業大臣、經濟再生擔當大臣
【財務】【金融】鈴木俊一
Suzuki Shunichi 68歲 / 自民 / 衆・岩手 / 當選次數9次
- 全國漁業協同組合工作、衆議院秘書。環境大臣、東京奧運・帕運擔當大臣、自民黨總務會長
- 父親是前首相鈴木善幸、姊姊是自民黨副總裁麻生太郎妻子
【文部科學】末松信介
Suematsu Shinsuke 65歲 / 自民 / 参・兵庫 / 當選次數3次 / 首次入閣
- 全日空工作、兵庫縣議員。國土交通副大臣
【厚生勞動】後藤茂之
Gotoh Shigeyuki 65歲 / 自民 / 衆・長野 / 當選次數6次 / 首次入閣
- 大藏省（現・財務省）。法務副大臣
- 曾以民主黨身分出馬參選當選。2003年進入自民黨
【農林水産】金子原二郎
Kaneko Genjiro 77歲 / 自民 / 参・長崎 / 眾議院5次、參議院2次 / 首次入閣
- 長崎縣議員、眾議院議員、長崎縣知事。参議院預算委員長
【經濟產業】萩生田光一
Hagiuda Kouichi 58歲 / 自民黨 / 衆・東京 / 當選次數5次
- 八王子市議員、東京都議員。官房副長官、自民黨幹事長代行、文科大臣
【國土交通】斉藤鉄夫
Saitoh Tetsuo 69歲 / 公明 / 衆・比例 / 當選次數9次
- 清水建設工作。環境大臣、公明黨幹事長、副代表
- 自從小泉内閣的北側一雄以後，包含冬柴鐵三氏（已故）、太田昭宏、石井啓一、赤羽一嘉等歷屆國交大臣，同樣的位階都給了聯立政權的公明黨，其「指定席」的色彩相當強烈。
【環境】山口壯
Yamaguchi Tsuyoshi 67歲 / 自民 / 衆・兵庫 / 當選次數6次 / 首次入閣
- 外務省工作。内閣府副大臣、外務副大臣
【防衛】再任 岸信夫
Kishi Nobuo 62歲 / 自民黨 / 衆・山口 / 眾議院當選次數3次、參議院2次
- 住友商事。外務副大臣
- 前首相安倍晉三胞弟，小時候過繼給母親娘家岸家作為養子。
【内閣官房長官】松野博一
Matsuno Hirokazu 59歲 / 自民 / 衆・千葉 / 當選次數7次
- 獅王工作。文部科學相、自民黨總務會長代行
【復興】【沖繩・北方】西銘恒三郎
Nishime Kouzaburo 67歲 / 自民 / 衆・沖繩 / 當選次數5次 / 首次入閣
- 沖繩開發金融公社工作、沖繩縣議員。總務副大臣
【國家公安委員長】二之湯智
Ninoyu Satoshi 77歲 / 自民 / 参・京都 / 當選次數3次 / 首次入閣
- 衆議院議員秘書、京都市議員。總務副大臣。
- 2022年參議院選舉已經不出馬參選，表明將退出政界，這次是「引退記念入閣」？
【少子化】野田聖子
Noda Seiko 61歲 / 自民 / 衆・岐阜 / 當選次數9次
- 帝國飯店工作、岐阜縣議員。郵政大臣、總務大臣、男女共同參畫擔當大臣、自民黨總務會長、自民黨幹事長代行
- 總裁選舉中出馬參選、輸給岸田文雄
【經濟再生】山際大志郎
Yamagiwa Daishiro 53歲 / 自民黨 / 衆・神奈川 / 當選次數5次 / 首次入閣
- 獸醫師。經濟產業副大臣
【數位】牧島Karen
Makishima Karen 44歲 / 自民 / 衆・神奈川 / 當選次數3次 /首次入閣
- 自民黨首位女性青年局長
【疫苗】堀内詔子
Horiuchi Noriko 55歲 / 自民 / 衆・山梨 / 當選次數3次 / 首次入閣
- 美術館館長。環境副大臣、内閣府副大臣
- 丈夫的父親是曾任通產（現・經濟產業）大臣及自民黨總務會長的已故堀内光雄
【萬博】若宮健嗣
Wakamiya Kenji 60歲 / 自民黨 / 衆・東京 / 當選次數4次 / 首次入閣
- Seven集團・堤清二代表秘書。防衛副大臣、内閣府副大臣、外務副大臣
【經濟安全保障】小林鷹之
Kobayashi Takayuki 46歲 / 自民黨 / 衆・千葉 / 當選次數3次 / 首次入閣
- 大藏省（現・財務省）工作。
- 是以經濟安保為主題的自民黨新國際秩序創造戰略本部中，未來將在該部座長的甘利明幹事長指導下同時就任事務局長
標題圖片：坐上自民黨總裁室大位的新總裁岸田文雄＝2021年9月29日下午、東京・永田町的該黨本部（時事）