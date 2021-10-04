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岸田内閣正式上路！新入閣的閣員群像集一覽

日本自民黨新任總裁岸田文雄，在10月4日召集的臨時國會中，被正式指定為第100屆首相，新内閣的人事案也在3日正式確認。就如同他在總裁選舉中的主張，將會啟用多數年輕及女性閣僚，20人閣僚中有13人是首次入閣。

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