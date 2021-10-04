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岸田内閣正式上路！新入閣的閣員群像集一覽

政治外交 社會

日本自民黨新任總裁岸田文雄，在10月4日召集的臨時國會中，被正式指定為第100屆首相，新内閣的人事案也在3日正式確認。就如同他在總裁選舉中的主張，將會啟用多數年輕及女性閣僚，20人閣僚中有13人是首次入閣。
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自民黨總裁岸田文雄在10月4日，於臨時國會上正式被選定為新首相，新内閣也正式上路。這一屆除了有當選次數3次，目前44歲的牧島Karen被破格提拔為數位大臣外，被視為政權相當重要的新位置—經濟安全保障擔當大臣，則是由同樣當選次數3次，46歲的小林鷹之被起用，強調新氣象。以下內容為新内閣人事群像錄。年齡為2021年10月4日的時間點。「・」則是過去其主要經歷的職務。

【内閣總理大臣】岸田文雄

Kishida Fumio 64歲 / 自民 / 衆・廣島 / 當選次數9次

  • 日本長期信用銀行工作。黨政務調査會長、外務大臣、防衛大臣、内閣府特命擔當大臣

【總務】金子恭之

Kaneko Yasushi 60歲 / 自民 / 衆・熊本 / 當選次數7次 / 首次入閣

  • 眾議院議員秘書。國土交通副大臣

【法務】古川禎久

Furukawa Yoshihisa 56歲 / 自民 / 衆・宮崎 / 當選次數6次 / 首次入閣

  • 建設省工作。財務副大臣

【外務】再任　茂木敏充

Moteki Toshimitsu 65歲 / 自民 / 衆・栃木 / 當選次數9次

  • 丸紅、讀賣新聞記者。科學技術擔當大臣、金融擔當大臣、經濟產業大臣、經濟再生擔當大臣

【財務】【金融】鈴木俊一

Suzuki Shunichi 68歲 / 自民 / 衆・岩手 / 當選次數9次

  • 全國漁業協同組合工作、衆議院秘書。環境大臣、東京奧運・帕運擔當大臣、自民黨總務會長
  • 父親是前首相鈴木善幸、姊姊是自民黨副總裁麻生太郎妻子

【文部科學】末松信介

Suematsu Shinsuke 65歲 / 自民 / 参・兵庫 / 當選次數3次 / 首次入閣

  • 全日空工作、兵庫縣議員。國土交通副大臣

【厚生勞動】後藤茂之

Gotoh Shigeyuki 65歲 / 自民 / 衆・長野 / 當選次數6次 / 首次入閣

  • 大藏省（現・財務省）。法務副大臣
  • 曾以民主黨身分出馬參選當選。2003年進入自民黨

【農林水産】金子原二郎

Kaneko Genjiro 77歲 / 自民 / 参・長崎 / 眾議院5次、參議院2次 / 首次入閣

  • 長崎縣議員、眾議院議員、長崎縣知事。参議院預算委員長

【經濟產業】萩生田光一

Hagiuda Kouichi 58歲 / 自民黨 / 衆・東京 / 當選次數5次

  • 八王子市議員、東京都議員。官房副長官、自民黨幹事長代行、文科大臣

【國土交通】斉藤鉄夫

Saitoh Tetsuo 69歲 / 公明 / 衆・比例 / 當選次數9次

  • 清水建設工作。環境大臣、公明黨幹事長、副代表
  • 自從小泉内閣的北側一雄以後，包含冬柴鐵三氏（已故）、太田昭宏、石井啓一、赤羽一嘉等歷屆國交大臣，同樣的位階都給了聯立政權的公明黨，其「指定席」的色彩相當強烈。

【環境】山口壯

Yamaguchi Tsuyoshi 67歲 / 自民 / 衆・兵庫 / 當選次數6次 / 首次入閣

  • 外務省工作。内閣府副大臣、外務副大臣

【防衛】再任  岸信夫

Kishi Nobuo 62歲 / 自民黨 / 衆・山口 / 眾議院當選次數3次、參議院2次

  • 住友商事。外務副大臣
  • 前首相安倍晉三胞弟，小時候過繼給母親娘家岸家作為養子。

【内閣官房長官】松野博一

Matsuno Hirokazu 59歲 / 自民 / 衆・千葉 / 當選次數7次

  • 獅王工作。文部科學相、自民黨總務會長代行

【復興】【沖繩・北方】西銘恒三郎

Nishime Kouzaburo 67歲 / 自民 / 衆・沖繩 / 當選次數5次 / 首次入閣

  • 沖繩開發金融公社工作、沖繩縣議員。總務副大臣

【國家公安委員長】二之湯智

Ninoyu Satoshi 77歲 / 自民 / 参・京都 / 當選次數3次 / 首次入閣

  • 衆議院議員秘書、京都市議員。總務副大臣。
  • 2022年參議院選舉已經不出馬參選，表明將退出政界，這次是「引退記念入閣」？

【少子化】野田聖子

Noda Seiko 61歲 / 自民 / 衆・岐阜 / 當選次數9次

  • 帝國飯店工作、岐阜縣議員。郵政大臣、總務大臣、男女共同參畫擔當大臣、自民黨總務會長、自民黨幹事長代行
  • 總裁選舉中出馬參選、輸給岸田文雄

【經濟再生】山際大志郎

Yamagiwa Daishiro 53歲 / 自民黨 / 衆・神奈川 / 當選次數5次 / 首次入閣

  • 獸醫師。經濟產業副大臣

【數位】牧島Karen

Makishima Karen 44歲 / 自民 / 衆・神奈川 / 當選次數3次 /首次入閣

  • 自民黨首位女性青年局長

【疫苗】堀内詔子

Horiuchi Noriko 55歲 / 自民 / 衆・山梨 / 當選次數3次 / 首次入閣

  • 美術館館長。環境副大臣、内閣府副大臣
  • 丈夫的父親是曾任通產（現・經濟產業）大臣及自民黨總務會長的已故堀内光雄

【萬博】若宮健嗣

Wakamiya Kenji 60歲 / 自民黨 / 衆・東京 / 當選次數4次 / 首次入閣

  • Seven集團・堤清二代表秘書。防衛副大臣、内閣府副大臣、外務副大臣

【經濟安全保障】小林鷹之　

Kobayashi Takayuki 46歲 / 自民黨 / 衆・千葉 / 當選次數3次 / 首次入閣

  • 大藏省（現・財務省）工作。
  • 是以經濟安保為主題的自民黨新國際秩序創造戰略本部中，未來將在該部座長的甘利明幹事長指導下同時就任事務局長

標題圖片：坐上自民黨總裁室大位的新總裁岸田文雄＝2021年9月29日下午、東京・永田町的該黨本部（時事）

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