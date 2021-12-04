民間公司員工收入連續兩年減少，與30年前水準相當

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受疫情影響，各種獎金大幅減少，民間公司員工平均收入已經連續兩年減少。不過，更為嚴重的問題在於這個收入水準已經幾乎30年沒有變化。

日本國稅廳實施的民間公司薪資實際情況調查顯示，民間公司上班族2020年平均收入為433.1萬日圓，同比減少了0.8%，已連續兩年減少。

其中，基本資和津貼合計為368.5萬日圓，同比增加了0.7%，獎金平均為64.6萬日圓，同比減少了8.1%。受疫情影響被迫停業或縮短營業時間的飯店業和餐飲業等多個行業獎金減少，拉低了整體水準。

獎金往往容易受到經濟形勢的影響，2020年的獎金同比減少率僅次於受雷曼危機影響銳減了13.2%的2009年。

正職職員和臨時工、派遣工等非正式職員的平均收入之差為319.5萬日圓，男性和女性的平均收入之差為239.6萬日圓，均存在較大差距。

平均收入在2009年大幅下降之後緩慢回升，到2018年時勉強恢復到了雷曼危機前的水準。然而，從30年的長期統計來看，目前尚未達到上世紀90年代中後期的水準。

正職與非正職、女性與男性的平均收入差距

正職 495.7萬日圓 女性 292.6萬日圓 非正職 176.2萬日圓 男性 532.2萬日圓

出處 : 國稅廳

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