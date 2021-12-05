東京辦公樓供應量預計將創新低

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在疫情中，遠距辦公作為一種防疫措施迅速普及，甚至有些企業借此減少辦公空間，或者從市中心遷往較為偏遠的地區。東京市中心的辦公樓今後將何去何從？

房地產開發企業Mori Trust（總部位於東京都港區）實施的《東京23區大型辦公樓供應量調查》顯示，2020年大型辦公樓供應量為185萬m2，創下過去20年內的次高水準，大幅超過20年間116萬m2的平均值。然而，預計2021年將會急轉直下至61萬m2，2022年進一步銳減至51萬m2。

就各區來看，千代田區、中央區、港區這3個中心城區的占比遙遙領先。2021到2025年，這3區合計占比達到80%，其中僅港區就超過了50%。從港區的各個地塊來看，「虎門、新橋」地塊尤為突出。

另一方面，2020年中型辦公樓的供應量為8萬m2，2021年為6.9萬m2，連續兩年同比減少。預計今後的供應量仍會低於過去10年的平均值（11.3萬m2）。2020到2021年各區的供應占比方面，港區占到了30%。

2020年以後竣工的主要大型辦公樓（單體5萬m2以上）

2021年

項目名（大廈名） 地址 建設主體 樓數（地下） 常盤橋Tower 千代田區大手町 三菱地所 40（5） 日比谷FORT TOWER 港區西新橋 三井物產都市開發公司等 27（2） 世界貿易中心大廈南館 港區濱松町 世界貿易中心大廈、東京單軌鐵路、東日本旅客鐵路 39（3） MEBKS豐洲 江東區豐洲 清水建設 11（0） 大手町1-4-2計畫 千代田區大手町 丸紅 22（2）

2022年 項目名（大廈名） 地址 建設主體 樓數（地下） 東京Mid Town八重洲A-1街區 中央區八重洲 三井不動產等 45（4） 九段南一丁目 千代田區九段 東急不動產等 17（3）

2023年 項目名（大廈名） 地址 建設主體 樓數（地下） 虎門／麻布臺地區再開發 A街區 港區虎門 森大廈等 65（5） 虎門／麻布臺地區再開發 B-1街區 64（5） 虎門／麻布臺地區再開發 C-2街區 8（3） 虎門Hills Station Tower A-1街區 港區虎門 森大廈等 49（4） 東京三田再開發專案 Office Tower 港區三田 住友不動產等 42（4） 澀谷站櫻丘口地區 A街區A1棟 渋谷區櫻丘町 東急不動產等 37（4） 澀谷站櫻丘口地區 B街區B棟 渋谷區櫻丘町 東急不動產等 29（2） 虎門二丁目地區再開發事業事務樓 港區虎門 都市再生機構 38（2） TTM 項目 港區芝 田町大廈、德榮商事、三菱重工 29（2） 五反田計畫 品川區五反田 日本郵政不動產 20（3）

2024年 項目名（大廈名） 地址 建設主體 樓數（地下） 赤坂2丁目計畫 港區赤坂 Mori Trust／NTT都市開發 43（3） 新TODA大廈計畫 中央區京橋 戶田建設 28（3）

2025年 項目名（大廈名） 地址 建設主體 樓數（地下） 内神田1丁目計畫 千代田區内神田 三菱地所 26（3） 東京站前八重洲一丁目東B地區再開發 中央區八重洲 東京建築 51（2） 西新宿一丁目地區專案 新宿區西新宿 明治安田生命 23（4）

注：大型辦公樓指建築面積在1萬m2以上的辦公樓（如果是商鋪、飯店、住宅等於一體的綜合大樓，則僅統計辦公用途的部分）。中型辦公樓為建築面積在5000m2到1萬m2之間的辦公樓。

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