東京辦公樓供應量預計將創新低

東京辦公樓供應量預計將創新低財經
在疫情中，遠距辦公作為一種防疫措施迅速普及，甚至有些企業借此減少辦公空間，或者從市中心遷往較為偏遠的地區。東京市中心的辦公樓今後將何去何從？
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房地產開發企業Mori Trust（總部位於東京都港區）實施的《東京23區大型辦公樓供應量調查》顯示，2020年大型辦公樓供應量為185萬m2，創下過去20年內的次高水準，大幅超過20年間116萬m2的平均值。然而，預計2021年將會急轉直下至61萬m2，2022年進一步銳減至51萬m2。
就各區來看，千代田區、中央區、港區這3個中心城區的占比遙遙領先。2021到2025年，這3區合計占比達到80%，其中僅港區就超過了50%。從港區的各個地塊來看，「虎門、新橋」地塊尤為突出。
另一方面，2020年中型辦公樓的供應量為8萬m2，2021年為6.9萬m2，連續兩年同比減少。預計今後的供應量仍會低於過去10年的平均值（11.3萬m2）。2020到2021年各區的供應占比方面，港區占到了30%。
2020年以後竣工的主要大型辦公樓（單體5萬m2以上）
2021年
|項目名（大廈名）
|地址
|建設主體
|樓數（地下）
|常盤橋Tower
|千代田區大手町
|三菱地所
|40（5）
|日比谷FORT TOWER
|港區西新橋
|三井物產都市開發公司等
|27（2）
|世界貿易中心大廈南館
|港區濱松町
|世界貿易中心大廈、東京單軌鐵路、東日本旅客鐵路
|39（3）
|MEBKS豐洲
|江東區豐洲
|清水建設
|11（0）
|大手町1-4-2計畫
|千代田區大手町
|丸紅
|22（2）
2022年
|項目名（大廈名）
|地址
|建設主體
|樓數（地下）
|東京Mid Town八重洲A-1街區
|中央區八重洲
|三井不動產等
|45（4）
|九段南一丁目
|千代田區九段
|東急不動產等
|17（3）
2023年
|項目名（大廈名）
|地址
|建設主體
|樓數（地下）
|虎門／麻布臺地區再開發 A街區
|港區虎門
|森大廈等
|65（5）
|虎門／麻布臺地區再開發 B-1街區
|64（5）
|虎門／麻布臺地區再開發 C-2街區
|8（3）
|虎門Hills Station Tower A-1街區
|港區虎門
|森大廈等
|49（4）
|東京三田再開發專案 Office Tower
|港區三田
|住友不動產等
|42（4）
|澀谷站櫻丘口地區 A街區A1棟
|渋谷區櫻丘町
|東急不動產等
|37（4）
|澀谷站櫻丘口地區 B街區B棟
|渋谷區櫻丘町
|東急不動產等
|29（2）
|虎門二丁目地區再開發事業事務樓
|港區虎門
|都市再生機構
|38（2）
|TTM 項目
|港區芝
|田町大廈、德榮商事、三菱重工
|29（2）
|五反田計畫
|品川區五反田
|日本郵政不動產
|20（3）
2024年
|項目名（大廈名）
|地址
|建設主體
|樓數（地下）
|赤坂2丁目計畫
|港區赤坂
|Mori Trust／NTT都市開發
|43（3）
|新TODA大廈計畫
|中央區京橋
|戶田建設
|28（3）
2025年
|項目名（大廈名）
|地址
|建設主體
|樓數（地下）
|内神田1丁目計畫
|千代田區内神田
|三菱地所
|26（3）
|東京站前八重洲一丁目東B地區再開發
|中央區八重洲
|東京建築
|51（2）
|西新宿一丁目地區專案
|新宿區西新宿
|明治安田生命
|23（4）
注：大型辦公樓指建築面積在1萬m2以上的辦公樓（如果是商鋪、飯店、住宅等於一體的綜合大樓，則僅統計辦公用途的部分）。中型辦公樓為建築面積在5000m2到1萬m2之間的辦公樓。
標題圖片 : PIXTA