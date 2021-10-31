日本私立大學生源不足：2021年春季入學人數同比減少1.9%

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2021年春季入讀私立大學的學生人數僅為49萬餘人，同比減少1.9%。愈四成大學的入學人數未能達到計畫招生定額。在18歲人口持續減少的背景下，小型私立大學和地方私立大學的招生已經變得愈發困難。

日本私立學校振興與共濟事業團發佈的入學志願動向調查結果顯示，2021年春季私立大學的定額充足率（入學人數占計畫招生人數的比例）為99.8%，自1989年以來首次跌破100%。上一年度為102.6%，減少了2.8個百分點。

除已停止招生的學校外，此次調查統計了的全國597所私立大學截至5月1日的資料。277所（46.4%）四年制私立大學的入學定額充足率不足100%，入學人數未達計畫招生人數，較上一年度增加了93所學校（15.4個百分點）。

整體計畫招生人數為49萬5162人，增加了0.8%。而報考人數為383萬4862人次（減少12.2%），考試人數為366萬3962人（減少12.2%），合格人數為143萬7906人（增加6.6%），入學人數為49萬4213人（減少1.9%）。報考人數、考試人數和入學人數均出現減少，而招生人數和合格人數有所增加。

從大學的規模來看，計畫招生人數在3000人以上的大學入學定額充足率為99.9%，增加了0.8個百分點，計畫招生人數在1500人以上3000人以下的學校為101.3%，減少了1.0個百分點，基本與上一年持平，顯現出能夠確保入學人數的趨勢。而計畫招生人數在300人以上400人以下的學校為95.2%，減少了9.2個百分點，計畫招生人數不到100人的學校為87.2%，減少了10.1個百分點，規模較小的學校入學定額充足率大幅下滑的趨勢比較突出。

從地區來看，首都圈、愛媛縣、大阪及其周邊這三大都市圈的入學定額充足率為100.6%，減少了1.7個百分點，而其他地區僅為97.3%，減少了6.2個百分點，差距較為明顯。

標題圖片：專修大學舉辦的聯合入學典禮。受疫情影響，去年4月取消了入學典禮的大二學生也參加了此次典禮，2021年4月5日，東京都千代田區武道館（時事）