北海道魅力度，連續13年雄踞榜首！茨城縣再次墊底

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品牌綜合研究所實施的地區品牌調查顯示，儘管北海道依然保持了往年的強勢，但其他多個地區的魅力度和旅遊意願度都在大幅上升。自發生新冠疫情以來，日本政府一直要求民眾減少跨地區流動，從調查中可以看出，「想去旅遊！」「希望各地特產能送貨上門」這種熱切願望，轉化為了對各個地區的關注。

民間調查企業品牌綜合研究所實施的《地區品牌調查2021》顯示，北海道在全國都道府縣中最具吸引力，自開始實施都道府縣魅力度調查的2009年以來，已連續13年雄踞榜首，並且在「旅遊意願度」和「（地方特產的）食品想起率」項目上也排名第一。京都府連續13年位列第2。儘管部分地區的排名略有變化，比如此前在10名開外的長崎縣此次躍升至第8名，神奈川縣從第5名降至第6名，但總體來看，前10名的陣容和往年基本一致。（由於兩個縣以相同分數並列第10，所以前10名共有11個地區上榜）

各都道府縣排名方面，倒數前三名分別是埼玉縣（45名）、佐賀縣（46名）和茨城縣（47名）。2020年的榜單中，茨城縣上升5名至42名，實現了不再墊底的夙願，但此次又再次滑落至榜尾。2020年排名墊底的栃木縣此次排名升到了41名。

都道府縣魅力度排行榜

排名 都道府縣 魅力度 1（1） 北海道 73.4 （60.8） 2（2） 京都府 56.4 （49.9） 3（3） 沖繩縣 54.4 （44.1） 4（4） 東京都 47.5 （36.4） 5（6） 大阪府 42.0 （31.9） 6（5） 神奈川縣 40.0 （34.7） 7（9） 福岡縣 37.5 （29.6） 8（11） 長崎縣 33.9 （25.9） 9（7） 奈良縣 33.4 （30.6） 10（8） 長野縣 32.5 （30.5） 10（10） 石川県 32.5 （29.2）

出處：第16次《地區品牌調查2021》

排名欄和魅力度指數欄中的括弧內數字為上一年數值

市區町村的魅力度方面，札幌市時隔九年再次回歸榜首，這也是該市第7次奪魁。函館市以微小差距屈居第2。小樽市、富良野市均躋身前10，展現了北海道強大的品牌實力。受訪者對輕井澤的居住意願度高漲，該地排名從上一年的20名大幅上升到了第8名。品牌綜合研究所分析稱，「可能輕井澤作為一個度假式辦公地點受到了追捧」。

市區町村魅力度排行榜

1（2） 札幌市 63.9 (51.3) 2（2） 函館市 62.8 (51.3) 3（1） 京都市 62.0 (51.9) 4（5） 小樽市 56.1 (46.9) 5（7） 鐮倉市 54.8 (44.6) 6（4） 橫濱市 52.0 (48.1) 7（6） 神戶市 50.4 (44.8) 8（20） 輕井澤町 49.2 (33.3) 9（8） 金澤市 48.6 (43.8) 10（9） 富良野市 48.5 (43.7)

出處：第16次《地區品牌調查2021》

排名欄和魅力度指數欄中的括弧內數字為上一年數值。北海道內行政區域加了底色標注。

地區品牌調查從2006年起每年實施一次。針對全國1000個市區町村和47個都道府縣，向受訪者詢問認知度、旅遊意願、居住意願、地區資源評價等，此次對收到的大約35000份回答，進行了數值化處理。

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