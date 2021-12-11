北海道魅力度，連續13年雄踞榜首！茨城縣再次墊底

北海道魅力度，連續13年雄踞榜首！茨城縣再次墊底社會 生活 觀光旅遊 飲食
品牌綜合研究所實施的地區品牌調查顯示，儘管北海道依然保持了往年的強勢，但其他多個地區的魅力度和旅遊意願度都在大幅上升。自發生新冠疫情以來，日本政府一直要求民眾減少跨地區流動，從調查中可以看出，「想去旅遊！」「希望各地特產能送貨上門」這種熱切願望，轉化為了對各個地區的關注。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
民間調查企業品牌綜合研究所實施的《地區品牌調查2021》顯示，北海道在全國都道府縣中最具吸引力，自開始實施都道府縣魅力度調查的2009年以來，已連續13年雄踞榜首，並且在「旅遊意願度」和「（地方特產的）食品想起率」項目上也排名第一。京都府連續13年位列第2。儘管部分地區的排名略有變化，比如此前在10名開外的長崎縣此次躍升至第8名，神奈川縣從第5名降至第6名，但總體來看，前10名的陣容和往年基本一致。（由於兩個縣以相同分數並列第10，所以前10名共有11個地區上榜）
各都道府縣排名方面，倒數前三名分別是埼玉縣（45名）、佐賀縣（46名）和茨城縣（47名）。2020年的榜單中，茨城縣上升5名至42名，實現了不再墊底的夙願，但此次又再次滑落至榜尾。2020年排名墊底的栃木縣此次排名升到了41名。
都道府縣魅力度排行榜
|排名
|都道府縣
|魅力度
|1（1）
|北海道
|73.4 （60.8）
|2（2）
|京都府
|56.4 （49.9）
|3（3）
|沖繩縣
|54.4 （44.1）
|4（4）
|東京都
|47.5 （36.4）
|5（6）
|大阪府
|42.0 （31.9）
|6（5）
|神奈川縣
|40.0 （34.7）
|7（9）
|福岡縣
|37.5 （29.6）
|8（11）
|長崎縣
|33.9 （25.9）
|9（7）
|奈良縣
|33.4 （30.6）
|10（8）
|長野縣
|32.5 （30.5）
|10（10）
|石川県
|32.5 （29.2）
出處：第16次《地區品牌調查2021》
排名欄和魅力度指數欄中的括弧內數字為上一年數值
市區町村的魅力度方面，札幌市時隔九年再次回歸榜首，這也是該市第7次奪魁。函館市以微小差距屈居第2。小樽市、富良野市均躋身前10，展現了北海道強大的品牌實力。受訪者對輕井澤的居住意願度高漲，該地排名從上一年的20名大幅上升到了第8名。品牌綜合研究所分析稱，「可能輕井澤作為一個度假式辦公地點受到了追捧」。
市區町村魅力度排行榜
|1（2）
|札幌市
|63.9 (51.3)
|2（2）
|函館市
|62.8 (51.3)
|3（1）
|京都市
|62.0 (51.9)
|4（5）
|小樽市
|56.1 (46.9)
|5（7）
|鐮倉市
|54.8 (44.6)
|6（4）
|橫濱市
|52.0 (48.1)
|7（6）
|神戶市
|50.4 (44.8)
|8（20）
|輕井澤町
|49.2 (33.3)
|9（8）
|金澤市
|48.6 (43.8)
|10（9）
|富良野市
|48.5 (43.7)
出處：第16次《地區品牌調查2021》
排名欄和魅力度指數欄中的括弧內數字為上一年數值。北海道內行政區域加了底色標注。
地區品牌調查從2006年起每年實施一次。針對全國1000個市區町村和47個都道府縣，向受訪者詢問認知度、旅遊意願、居住意願、地區資源評價等，此次對收到的大約35000份回答，進行了數值化處理。
標題圖片 : PIXTA