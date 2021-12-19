日本慢跑人口創新高，達1055萬人

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既不能去健身房，社區的棒球隊也暫停了活動…。疫情導致缺乏運動，大概讓不少人都想到「不如去慢跑！」。只要有一雙跑鞋就可以隨時開始，而且還能避免聚集，這些優點恰恰符合當下的時代需求。

笹川體育財團2020年實施的《體育生活相關調查》顯示，20歲以上受訪者中「每年1次以上」的慢跑實施率達到了10.2%，創下自1992年首次實施調查以來的歷史新高，推算人口達1055萬人。其中許多人並非一時心血來潮，579萬人（5.6%）堅持「每週1次以上」，724萬人（7.0%）「每月兩次以上」，均創歷史最高水準。

女性受訪者的慢跑實施率方面，以20到29歲年齡段為最高，達到15.8%，較1998年的6.1%上升了9.7個百分點。30到79歲的各個年齡段人群均無明顯變化，可見對慢跑的熱情較低。

另一方面，在男性受訪者中，30到39歲這個年齡段的實施率最高，達到22.1%，其次是20到29歲為19.7%，40到49歲為19.3%，50到59歲為17.0%。20到59歲的各年齡段的實施率，雖然在因調查年份不同而有所差異，但1998年以後基本呈現上升趨勢，尤其是30到39歲人群，上升尤為明顯。

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