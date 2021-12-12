「魅力度墊底」反倒讓人感興趣，必須要去一遊的茨城縣

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茨城縣人特別低調？為什麼會被打上魅力度墊底的烙印？看了下面的照片，你肯定會想去茨城縣看看！

神磯鳥居（大洗磯前神社，位於東茨城郡大洗町）

大洗磯前神社是一座古老的神社，相傳創建於856年。鳥居矗立在神社前面的巨石之上，傳說曾是神明降臨過的地方，因而它既是日本人所謂的能量景點，充滿著大地的神奇之力，也是絕佳的拍照點。從鳥居前方那波濤洶湧的海面升起的旭日，充滿了朝氣和能量，顯得格外神聖。每年元旦，神職人員都要來這裡奉拜新年的第一輪日出。



神磯鳥居（PIXTA）



神磯鳥居（PIXTA）

國營Hitachinaka海滨公园（位於Hitachinaka市）

公園位於茨城縣Hitachinaka市太平洋沿岸，一年四季都可以欣賞到五彩繽紛的花朵。秋季，形似蓬鬆毛球的紅色地膚，和大波斯菊相映成趣，與藍天碧海相得益彰，美不勝收。置身於此，不禁想要盡情深呼吸。這裡還有可以從100公尺空中眺望美景的摩天輪、叢林運動廣場、露天燒烤廣場等各種設施，孩子也能玩得開心。



國營Hitachinaka海濱公園（PIXTA）



春天裡，喜林草將漫山遍野染成美輪美奐的藍色（PIXTA）

袋田瀑布（位於久慈郡大子町）

與華嚴瀑布（櫪木縣日光市）和那智瀑布（和歌山縣那智勝浦町）並稱為「日本三大名瀑」，高120公尺，寬73公尺，氣勢恢宏。它還有一個「四度瀑布」的別名，至於來由，一種說法是因為水流沿四階岩壁飛落而下，另一種說法是因為西行法師到訪此地時曾讚不絕口地表示，一年四季必須各來一次，否則無法體會真正的妙趣。

正如西行所言，瀑布在各個季節會呈現出不同的風姿，讓人總想多來幾次。在冬季尤為寒冷的年份，整個瀑布會凍結成「冰瀑」，呈現出仿若時間靜止般的神秘景象（由於存在暖冬傾向，所以並非每年都結冰。茨城觀光網會發佈瀑布結冰的相關資訊）。



袋田瀑布



袋田瀑布



袋田瀑布的冰瀑（PIXTA）

偕樂園（位於水戶市）

與兼六園（金澤市）、後樂園（岡山市）並稱為「日本三大名園」。據傳由江戶時代水戶藩第9代藩主德川齊昭下令建造，希望與領地內的老百姓同享遊園之樂，由此取名「偕樂」。

園內種有大約100個品種共3000株梅樹，每年2月下旬到3月中旬的「梅花節」期間，總會吸引大批遊客前來欣賞遊玩。



偕樂園（PIXTA）



偕樂園的庭園池塘

筑波山（位於筑波市）

這座靈山擁有男體山（871公尺）和女體山（877公尺）兩座山峰。在日本百座名山中高度最低，有一些難度較低的登山路線，新手或拖家帶口也可以輕鬆體驗爬山樂趣。乘坐索道或纜車到山頂悠閒眺望美景也是一個不錯的選擇。在大氣透明度良好的晴天，還可以望見東京和富士山。



筑波山

霞浦（橫跨霞浦市、土浦市、行方市等）

僅次於琵琶湖（滋賀縣）的全國第二大湖，面積占到茨城縣的3分之1。歷史上原本是入海口，近代初期因實施了改變利根川流向的利根川東遷工程等，霞浦河口被填埋截斷，形成了現在的狀態。

明治時期到昭和40年代初期，當地漁民曾使用高9公尺、寬16公尺的巨型船帆捕撈西太公魚和銀魚。雖然現在已經改用配備了馬達的拖網漁船，但夏季到秋季期間還是可以看到化身為遊船的帆船。



霞浦上的帆船（PIXTA）

牛久大佛（位於牛久市）

底座高20公尺，立像高100公尺的巨型佛像。這是全世界最大的青銅立像，已獲得金氏世界紀錄認證。即使底座高度不計算在內，佛像高度也是自由女神像（40公尺）的2.5倍。



牛久大佛（PIXTA）

標題圖片: 天空鳥居（大洗磯前神社的鳥居）