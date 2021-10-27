真子殿下脫離皇籍後皇室來到17人：次世代皇位繼承者僅悠仁親王

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在真子內親王結婚後，日本皇室的人數降為17人。當中50歲以上的有11人。未來安定的皇位繼承策略將會是相當吃緊的課題。

秋篠宮文仁親王的長女真子內親王在2021年10月26日，與大學時代的同窗小室圭結婚，正是脫離皇室。

真子內親王結婚後，日本皇室的皇族構成來到17人。皇室典範中「皇位，屬於皇統下的男系男子，得以正式繼承」是既定條款，目前擁有皇位繼承資格的有秋篠宮親王、悠仁親王、常陸宮親王等3人。未婚女性皇族5人中，未來結婚下與真子內親王一樣脫離皇室將會增多、皇族人數的減少如何做出應對？將是未來吃緊的課題。

檢討安定的皇位繼承順序的「有識者會議」，在今年7月召開時，就皇族人數的確保策，女性皇族在結婚後仍可以留在皇室等提案，包括皇族養子血緣有可能以舊宮家男系男子恢復皇籍等2案，未來將列入優先檢討的對象。

二戰後、因結婚而脫離皇室的女性

結婚日 親屬關係 結婚後的名字 1950/5/20 昭和天皇三女 鷹司和子（已故） 1952/10/10 昭和天皇四女 池田厚子 1960/3/10 昭和天皇五女 島津貴子 1966/12/18 三笠宮家長女 近衛甯子 1983/10/14 三笠宮家次女 千容子 2005/11/15 上皇陛下長女 黒田清子 2014/10/5 高圓宮家次女 千家典子 2018/10/29 高圓宮家三女 守谷絢子 2021/10/26 秋篠宮家長女 小室真子

根據宮內廳網站・各種報導参考製作、敬稱省略

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