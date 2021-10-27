真子殿下脫離皇籍後皇室來到17人：次世代皇位繼承者僅悠仁親王

真子殿下脫離皇籍後皇室來到17人：次世代皇位繼承者僅悠仁親王社會 歷史
在真子內親王結婚後，日本皇室的人數降為17人。當中50歲以上的有11人。未來安定的皇位繼承策略將會是相當吃緊的課題。
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秋篠宮文仁親王的長女真子內親王在2021年10月26日，與大學時代的同窗小室圭結婚，正是脫離皇室。
真子內親王結婚後，日本皇室的皇族構成來到17人。皇室典範中「皇位，屬於皇統下的男系男子，得以正式繼承」是既定條款，目前擁有皇位繼承資格的有秋篠宮親王、悠仁親王、常陸宮親王等3人。未婚女性皇族5人中，未來結婚下與真子內親王一樣脫離皇室將會增多、皇族人數的減少如何做出應對？將是未來吃緊的課題。
檢討安定的皇位繼承順序的「有識者會議」，在今年7月召開時，就皇族人數的確保策，女性皇族在結婚後仍可以留在皇室等提案，包括皇族養子血緣有可能以舊宮家男系男子恢復皇籍等2案，未來將列入優先檢討的對象。
二戰後、因結婚而脫離皇室的女性
|結婚日
|親屬關係
|結婚後的名字
|1950/5/20
|昭和天皇三女
|鷹司和子（已故）
|1952/10/10
|昭和天皇四女
|池田厚子
|1960/3/10
|昭和天皇五女
|島津貴子
|1966/12/18
|三笠宮家長女
|近衛甯子
|1983/10/14
|三笠宮家次女
|千容子
|2005/11/15
|上皇陛下長女
|黒田清子
|2014/10/5
|高圓宮家次女
|千家典子
|2018/10/29
|高圓宮家三女
|守谷絢子
|2021/10/26
|秋篠宮家長女
|小室真子
根據宮內廳網站・各種報導参考製作、敬稱省略
標題圖片 : 時事