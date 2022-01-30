便宜塑膠雨傘在日本受歡迎

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在超商和車站商店，除了廉價的透明塑膠雨傘以外，不到1000日圓的平價雨傘也越來越多見。雖然「不想花太多錢」，但也「不能用一次就丟掉」——是不是大家都有這種微妙的想法？

除了梅雨外，多雨的日本還經常遭遇颱風和秋季的連日陰雨。調查公司Planet VAN（本公司位於東京港區）針對4000名受訪者，就他們「用過的雨具」進行調查後發現，大多數人都用過「非塑膠長柄雨傘」和「折疊傘」，占比分別達到了67.4%和67.0%。不過，「塑膠透明雨傘」的使用率也達到了49.4%，相當於兩人中就有一人用過。

關於日常使用的雨傘的價格，整體上使用「500到1000日圓」雨傘的受訪者最多，占比為28.1%，「1000到2000日圓」為20.9%，「500日圓以下」為16.9%。可以看出，就算不是最便宜的塑膠雨傘，但超過60%的受訪者還是偏愛使用2000日圓以下的平價雨傘。

男性湊合用便宜雨傘的傾向尤為明顯，受訪者中多數選擇「500日圓以下」或「500到1000日圓」的雨傘，購買更高價格雨傘的女性受訪者多於男性。

當被問及1年當中突遇降雨卻沒帶雨具而應急購買的頻率時，回答「沒有買過」的受訪者最多，占比達44.4%，回答「少於1次」和「1次左右」的占比合計為45%。在工作地點準備有備用雨傘的男性受訪者遠遠超過女性。

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