煎蛋沾上醬油可當下飯菜？

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只要在平底鍋裡抹一點油，然後打上一個雞蛋，不用菜刀，刷鍋洗碗也非常省事，這樣的煎蛋就是早餐的最佳選擇。無論搭配麵包和沙拉，還是搭配白飯和味噌湯，怎麼吃都好吃！

調味品和食品巨頭丘比公司針對日本全國2060名20至69歲民眾實施的雞蛋相關意識調查。結果顯示，關於「喜歡的雞蛋菜肴」，選擇「煎蛋」的受訪者最多，占比達69.7%。其次是「煮蛋」（66.5%）、「蛋炒飯」（64.8%）。

關於喜歡的煎法，選擇「單面半熟」的受訪者占比高達70.5%，加上「單面全熟」（14.1%），喜歡單面煎的占比超過了80%。從各地區的情況來看，關東地區75.6%的受訪者屬於「單面半熟」派，高於其他地區。

關於和煎蛋搭配的調味料，「醬油」的地位最為突出，選擇它的受訪者比例為59.4%，比第2名「鹽」（28.5%）高出了一倍。從各地區的情況來看， 67.7%的北海道受訪者選擇了「醬油」，東北地區為78.0%，可見其在北日本地區特別受歡迎。至於搭配煎蛋一起吃的主食，選擇「白飯」的受訪者最多，占比為64%，比選擇「麵包」者（42.8%）高出了20個百分點以上。

國際雞蛋協會（IEC）發佈的資料顯示，2020年日本人均雞蛋年消費量同比成長了2個，達到340個。對於喜歡食用雞蛋，幾乎平均一天吃一個的日本人來說，煎蛋或許算是一種「日本料理」。

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