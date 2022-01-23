日本應屆畢業求職者，3年內離職率呈下降趨勢

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2020年度，無論從不同學歷還是不同畢業年份來看，大學和高中畢業後直接就業的「應屆畢業求職者」的離職率都低於往年。有觀點指出，這種現像是疫情蔓延導致經濟形勢惡化等因素造成的。

厚生勞動省實施的應屆畢業生求職者離職情況調查顯示，2018年3月畢業，3年內辭去工作的人員比例（3年內離職率），大學畢業生為31.2%，同比減少1.6個百分點，大專等學校的畢業生為41.4%，同比減少1.6個百分點，高中畢業生為36.9%，同比減少2.6個百分點，國中畢業生為55.0%，同比減少4.8個百分點，各種學歷的受訪者離職率均呈現出下降趨勢。

據分析，主要原因，是在疫情蔓延導致經濟形勢惡化的背景下，許多年輕人都儘量避免換工作，還有中央政府向企業下撥了部分資金，用於支付停工補貼，這種就業調節補助金政策一定程度上穩住了就業。

各種不同規模的企業員工的3年內離職率如下圖所示。企業規模越小，高中和大學畢業生的離職率越高。

大學生離職率最高的前5個行業分別是住宿與餐飲服務業（51.5%）、生活相關服務業與娛樂業（46.5%）、教育與學習支援服務業（45.6%）、醫療與福利（38.6%）、零售業（37.4%）。高中生分別是住宿與餐飲服務業（61.1%）、生活相關服務業與娛樂業（56.9%）、教育與學習支援服務業（50.1%）、零售業（47.8%）、醫療與福利（46.2%）。

標題圖片：PIXTA