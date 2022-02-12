日本人在意口臭，但使用漱口水的比例較低

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近日，SUNSTAR公司公佈了一項針對全球15個國家實施的口腔健康意識調查。結果顯示，幾乎3個日本人中就有1人在意口臭，這一比例高於亞洲其他國家和地區。不過，日本人的口腔護理意識似乎卻在平均值以下。

SUNSTAR公司在亞洲、歐洲、北美和南美共計15個國家，針對1萬5000人實施了「口腔健康」意識調查。結果顯示，關於口腔問題的煩惱，除日本以外的其他14國受訪者中，受到「過敏症」困擾的人最多，占比達30%。

受到「口臭」困擾的日本受訪者最多，占比為34%，達到了15國平均值的2倍。相對來看，亞洲國家普遍比較在意口臭，而巴西僅有8%的受訪者在意這個問題，比例最低。

在平時為保持口腔健康和口氣清新而進行的口腔護理方面，日本只有「1天刷牙2次」這一項超過了平均值，占比為56%。15國平均值較高的是「清潔舌頭」（39%）、「1年去2次牙科」（33%）、「1天使用兩次漱口水」（33%），而日本在這3個選項上的占比僅為20%多。

儘管日本在15國中最在意口臭問題，但「1天使用2次漱口水」的受訪者比例卻最低，僅為21%。15國平均值為33%，西班牙和泰國均為41%，幾乎是日本的2倍。

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