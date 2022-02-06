2020年度老年人護理費用，連續3年超過10兆日圓

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隨著社會老齡化程度不斷加深，2020年度的老年人護理費用達到了10兆7783億日圓，創下歷史新高。從2018年度開始，已經連續3年突破10兆日圓。

日本厚生勞動省公佈的2020年度《護理賠付費等實際情況統計報告》顯示，包含護理保險賠付和個人負擔部分在內的護理費用達到了10兆7783億日圓，同比增加了2688億日圓。其中，通過了「需要護理」認可後所產生的服務費用為10兆5078億日圓，同比增加2621億日圓；因病症相對較輕，只通過了「需要扶助」認可的人，他們主要利用的護理預防服務所產生的費用為2705億日圓，同比增加67億日圓。

人均費用（2021年4月審查資料）方面，護理服務為人均單月20萬1700日圓，同比增加3300日圓，護理預防服務為人均單月2萬8400日圓，同比增加300日圓。

此項調查始於推出護理保險制度的第2年，也就是2001年度，費用總額在這20年間翻了一倍以上。

從各個都道府縣的護理服務平均費用來看，最高的鳥取縣為21萬8500日圓，其次是沖繩（21萬5600日圓）、佐賀（21萬5300日圓）等。最低的北海道為19萬1200日圓，其次是埼玉（19萬2300日圓）、福島（19萬2800日圓）等。

2020年度的全年受益者（使用者）人數方面，護理服務受益者為532萬8000人，同比增加5萬5700人（1.1%），護理預防服務受益者為109萬9500人，同比增加6600人（0.6%）。

2021年4月審批的需要護理和需要扶助的人數為705萬人，同比增加15萬人，其中男性為227萬人，女性為478萬人。受益者人數為531萬人，同比增加13萬人，其中男性163萬人，女性368萬人。在審批人數和受益人數上，女性均大幅超過男性。

另外，針對65歲以上人群，以每5歲為一個年齡段劃分，再從性別角度觀察受益者在各年齡段總人口中所占的比例（2020年11月審批資料）時可以發現，「65到69歲」年齡段中，男性占2.3%，女性占1.7%，「80到84歲」年齡段中，男性占15.2%，女性占21.7%，「90到94歲」年齡段中，男性占46.4%，女性占64.3%，也就是說，隨著年紀的成長，女性超過男性的幅度越來越大。

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