家務繁忙，讓Youtube陪伴孩子！？

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忙了一天回到家中，準備做晚飯、準備洗澡水，在碰到孩子突然鬧騰起來…在這樣的情況下，就算是爸爸媽媽，或許也會情緒崩潰吧。不過，這種時候，Youtube可以化身為可靠的保姆，讓孩子老實地待上好一陣子！？

運營Youtube家庭節目頻道「SUNSUN KIDS TV」等業務的aquwa（本公司位於東京）公司，對旗下官方服務LINE帳號的3萬8000名註冊用戶實施了一項問卷調查，共收到約500份回答。調查結果顯示，對於平日照顧子女的家長來說，Youtube視訊已經成為家務繁忙時段可以託付的「保姆」。

關於孩子觀看Youtube節目的主要時段，選擇「下午4點到6點多」的受訪者最多，占比為61.3%，其次是「晚上7點到9點多」，占比為57.4%。

同時，關於讓孩子觀看Youtube節目的場合，選擇「做家務（煮飯或打掃）」的受訪者最多，占比達71.5%，其次是「孩子獨自玩耍時間」，占比為62.8%。反映出家長們回家後忙於家務，無法陪伴孩子悠閒玩耍的時間段，都傾向於通過讓孩子們觀看Youtube節目來解決。

關於每天大概的觀看時長，回答「30分鐘以內」的受訪者占比僅為2.1%，而多達18.3%的家庭都在「4小時以上」。如今，Youtube似乎已經變成了育兒家庭生活的一部分。

標題圖片 : PIXTA