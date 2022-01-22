「希望回歸正常生活」「害怕社會的歧視」——日本的孩子們「願意」接種COVID-19疫苗

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據悉，目前日本民眾第2劑COVID-19疫苗接種率已突破75%，據稱11月底以前為所有自願接種者接種了第二針。歐美國家已經開始為小學生接種疫苗，輝瑞公司也向日本厚生勞動省提交了相關申請，那麼作為當事人的孩子和家長們到底怎麼想的呢？

國立成育醫療研究中心2021年9月實施了一次《COVID-19與兒童問卷調查》，針對小學1年級到高中3年級（1271份有效回答）的學生，詢問了他們對接種疫苗的想法。結果顯示，60%的受訪學生表示「非常願意」或「比較願意」接種疫苗。

表示「願意」的小學1年級到3年級受訪學生占比合計為50%，表示「非常願意」和「比較願意」的高中生占比分別為50%和28%。由此可見，年級越高，「願意接種」的積極性越高。

關於願意接種的理由，主要是「不想感染病毒，不想給身邊人添麻煩」（國3學生）、「如果能減少感染者，疫情就可以早點結束」（高1學生）、「打了疫苗就可以參加社團和體育活動，而且還想參加修學旅行」（國1學生）等，可見孩子們都熱切希望回歸正常生活。另外也有孩子表示「害怕社會的異樣眼光」（小學6年級學生）、「害怕在學校受到霸凌」（國1學生），似乎孩子們也承受著「同儕壓力」。

另一方面，那些「不願意接種」的學生，主要是因為「害怕不良反應」（高2學生）、「難以預測對身體的長期影響」（國2學生）等。

家長們對孩子接種疫苗是什麼想法呢？子女年齡在零歲到高中生之間的5753名家長中，78%表示「非常想讓孩子接種」或「比較想讓孩子接種」。或許是出於「擔心沒有接種疫苗會影響升學」（高3學生家長）等原因，60%的國中生家長和68%的高中生家長都表示「非常想讓孩子接種」。

日本規定，12歲以上民眾均屬於COVID-19疫苗免費接種對象。美國製藥巨頭輝瑞公司11月10日已向厚生勞動省申請將接種對象年齡擴大至5到11歲，而美國已於早些時候批准為5到11歲兒童接種疫苗。

標題圖片：PIXTA