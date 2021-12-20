皇室女性的皇冠：考慮疫情影響，愛子內親王殿下放棄訂做新皇冠

皇室女性的皇冠：考慮疫情影響，愛子內親王殿下放棄訂做新皇冠政治外交 社會 文化 歷史
按照慣例，女性皇族在迎來成年禮之際都會置辦一頂屬於自己的新皇冠，而近日有消息稱，天皇陛下和皇后陛下之女愛子內親王殿下決定放棄訂做皇冠，將佩戴姑姑黑田清子女士用過的皇冠參加慶祝活動。
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12月1日，天皇陛下和皇后陛下之女愛子內親王迎來20歲生日，成為日本法定的成年人。由於當天是工作日，考慮到愛子內親王殿下的學業，所以慶祝活動推遲至5日舉行。
按照慣例，女性皇族在迎來成年禮之際都會置辦「皇冠」等首飾。但據說由於顧念到廣大民眾的生活受到了疫情影響，愛子內親王殿下放棄了訂做新皇冠，將借用天皇陛下的妹妹、已經脫離皇籍的黑田清子（紀宮）女士的皇冠出席慶祝活動。
女性皇族在出席儀式或宮中晚宴等場合，穿著最高規格的正裝時會佩戴皇冠。
天皇陛下即位的2019年5月1日，皇后陛下出席宮中儀式時佩戴的是歷代皇后陛下代代相傳的皇冠。
歷史上很長一段時間，女性皇族的皇冠一直是委託珠寶巨頭MIKIMOTO（御木本，總公司位於東京）訂做，不過從寬仁親王家次女瑤子女王殿下以後，變成了MIKIMOTO與和光（總公司位於東京）競標的形式。秋篠宮皇嗣殿下夫婦的長女、10月已脫離皇籍的小室真子女士在成人禮上佩戴的就是和光訂做的皇冠。
秋篠宮佳子內親王殿下成年時首次採用公開徵集方式，收到了5家珠寶商提交的設計方案，通過評審最終選定了MIKIMOTO訂做皇冠。
皇后陛下和皇太子妃殿下擁有多頂皇冠，分別用於出席不同場合時佩戴。
標題圖片：佩戴姑姑黑田清子女士用過的皇冠參加慶祝活動的天皇陛下和皇后陛下之女愛子內親王殿下，2021年12月5日，皇居宮殿西車寄（記者團代表攝影，路透社）