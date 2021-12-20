皇室女性的皇冠：考慮疫情影響，愛子內親王殿下放棄訂做新皇冠

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按照慣例，女性皇族在迎來成年禮之際都會置辦一頂屬於自己的新皇冠，而近日有消息稱，天皇陛下和皇后陛下之女愛子內親王殿下決定放棄訂做皇冠，將佩戴姑姑黑田清子女士用過的皇冠參加慶祝活動。

12月1日，天皇陛下和皇后陛下之女愛子內親王迎來20歲生日，成為日本法定的成年人。由於當天是工作日，考慮到愛子內親王殿下的學業，所以慶祝活動推遲至5日舉行。

按照慣例，女性皇族在迎來成年禮之際都會置辦「皇冠」等首飾。但據說由於顧念到廣大民眾的生活受到了疫情影響，愛子內親王殿下放棄了訂做新皇冠，將借用天皇陛下的妹妹、已經脫離皇籍的黑田清子（紀宮）女士的皇冠出席慶祝活動。



佩戴姑姑黑田清子女士用過的皇冠參加慶祝活動的天皇陛下和皇后陛下之女愛子內親王殿下，2021年12月5日，皇居宮殿西車寄（記者團代表攝影，路透社）



紀宮殿下結婚時在「朝見之儀」上接受天皇陛下（現在的上皇陛下）和皇后陛下（現在的上皇后陛下）的祝福，2005年11月12日（記者團代表攝影，時事）

女性皇族在出席儀式或宮中晚宴等場合，穿著最高規格的正裝時會佩戴皇冠。

天皇陛下即位的2019年5月1日，皇后陛下出席宮中儀式時佩戴的是歷代皇后陛下代代相傳的皇冠。



天皇陛下即位的2019年5月1日，皇后陛下雅子向沿途民眾揮手致意（路透社）



天皇陛下和皇后陛下成婚時的紀念照。當時的皇后陛下（現在的上皇后陛下）佩戴的皇冠已由現在的皇后陛下繼承（路透社）



秋篠宮皇嗣妃殿下佩戴的皇冠是皇后陛下在皇太子妃時代使用的（時事）



1993年6月天皇陛下（當時是皇太子殿下）與雅子女士（現在的皇后陛下）的結婚遊行（路透社）

歷史上很長一段時間，女性皇族的皇冠一直是委託珠寶巨頭MIKIMOTO（御木本，總公司位於東京）訂做，不過從寬仁親王家次女瑤子女王殿下以後，變成了MIKIMOTO與和光（總公司位於東京）競標的形式。秋篠宮皇嗣殿下夫婦的長女、10月已脫離皇籍的小室真子女士在成人禮上佩戴的就是和光訂做的皇冠。



秋篠宮真子內親王殿下（小室真子）在成年禮上的正裝形象，2011年10月23日（記者團代表攝影，時事）

秋篠宮佳子內親王殿下成年時首次採用公開徵集方式，收到了5家珠寶商提交的設計方案，通過評審最終選定了MIKIMOTO訂做皇冠。



迎來成年禮的秋篠宮佳子內親王殿下（路透社）

皇后陛下和皇太子妃殿下擁有多頂皇冠，分別用於出席不同場合時佩戴。



皇太子妃殿下（現在的皇后陛下）出席歡迎比利時菲力浦國王陛下夫婦的宮中晚宴，2016年10月11日，東京皇居（記者團代表攝影，時事）



舉行「朝見之儀」後，皇太子殿下（現在的上皇陛下）和美智子女士（現在的上皇后陛下）與昭和天皇和皇后陛下合影留念（皇居），1959年4月10日

標題圖片：佩戴姑姑黑田清子女士用過的皇冠參加慶祝活動的天皇陛下和皇后陛下之女愛子內親王殿下，2021年12月5日，皇居宮殿西車寄（記者團代表攝影，路透社）