那些婉拒國民榮譽獎的人們

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效力美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊的大谷翔平，本賽季拿下最有價值球員（MVP），日本官方雖然想授予國民榮譽獎，但是最後他仍是婉拒領獎。1977年創設的國民榮譽獎，原先是給體育及藝術領域上有貢獻的人，目前共有26人與1團體獲獎。大谷翔平之外，過去也有3人婉拒。前大聯盟好手鈴木一朗更是婉拒3次過。

福本豐（棒球選手）

1983年6月、創下超過美國大聯盟紀錄的939盜壘，樹立世界紀錄。中曾根康弘内閣當時考量頒獎，但他表示「沒有自信能成為日本國民的模範」，堅決婉拒。

古關裕而（作曲家）

創作「長崎之鐘」「奧運進行曲」「榮冠讓你閃耀」等無數名曲的作曲家。在1989年8月過世後，政府曾對家屬表示願意頒獎，但遭婉拒。

鈴木一朗（棒球選手）

2001年、一朗甫剛進入美國大聯盟就拿下打擊王與盜壘王2個殊榮，也拿下新人獎與MVP。當時小泉純一郎内閣雖然就開始考慮頒獎，但他以「拿下國民榮譽獎的人都是很偉大的人。希望在棒球人生結束的階段能拿下這獎而努力」，婉拒。

2004年 一朗更新美國大聯盟單個賽季最多安打紀錄。小泉純一郎内閣再次思量是否頒獎，但是他仍以棒球生涯持續為由無法領獎，堅決婉拒。

2019年 在棒球生涯結束後，安倍晉三内閣又再度考慮頒獎，仍堅決婉拒。並透過代理人表示「等人生簾幕落下之時拿下此獎，對我來說更為激勵」。

大谷翔平（棒球選手）

2021年 成為首個投打二刀流超級大活躍的棒球選手，並以全票獲選MVP，岸田文雄内閣雖然就頒獎與否一度考量，但他仍表示「現在尚早」，婉拒。

（省略敬稱）

標題圖片：從左起為福本豐（時事）、古關裕而（時事）、鈴木一朗（路透）、大谷翔平（路透）