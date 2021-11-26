日本儲備石油為240天分：國家儲備的首次釋出

日本資料庫

美國拜登政權主導下國際間開始協調釋出石油儲備，日本也將釋出石油國家儲備多餘的分量給石油市場。

身為能源小國的日本，單次能源的供給多仰賴進口。當中石油約占全體約4成，當中的9成則是仰賴中東國家。有鑑於國外的政局不安穩及大規模災害等造成供給不足的狀態下，為了防止國民生活及國民經濟發生明顯混亂，1972年度起日本開始實施石油民間儲備，1978年度起開始石油國家儲備。

依照目前2021年9月底時間點的石油儲備來看，國家儲備為國内消費量的145天分（4461萬公秉）、民間儲備為90天分（2773萬公秉）、産油國共同儲備則為6天分（191萬公秉），總計241天分。

這次釋出的石油約為國内消費量2～3天平均分量，依照「國家90天分、民間70天分」的石油儲備目標値來看，不會出現影響。

過去使用儲備石油的例子，有第2次石油危機（1979～80年）、波灣戰爭（1991年）、美國「卡崔娜」颶風天災（2005年）、三一一大地震（2011年）、利比亞政局不穩（2011年）的時候。都是因為天災及政局不安穩等造成供給不穩定，最後釋出民間儲備石油作為對應，這次是首次釋出國家儲備。

標題圖片：鹿兒島縣東串良町・志布志國家石油儲備基地（時事）