LIXIL住宅研究所調查顯示，看似許多男性喜歡做家務，但實際女性家務負擔大

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「好了，今天吃咖哩！」——到了星期天，當爸爸熬好雞架高湯，將買來的好幾種香辛料拌在一起準備動手做咖哩時，孩子們無不歡欣雀躍。爸爸的手藝確實不錯。不過，平時在公司忙了一天後，疲憊不堪地回到家裡的他們，卻完全沒有下廚的心情和精力。

LIXIL住宅研究所（本公司位於東京）針對全國500名有孩子的20到49歲家長實施的調查顯示，29.6%的女性受訪者表示「喜歡做日常家務」，而男性受訪者的這一比例達到了39.7%，比女性高出了約10個百分點。

如果看到這個資料便想當然地認為「許多男性喜歡做家務！」，那就太過武斷了。

關於夫妻二人目前的家務分工比例，回答「媽媽承擔80%」的男性和女性受訪者占比均居首位。反映出女性承擔的家務負擔明顯偏多，只有在有餘力的時候，或者只承擔擅長領域家務的時候，男性才會感到「喜歡」。

順便提一句，回答「媽媽100%」和「媽媽80%」的女性受訪者占比合計為72.7%，男性占比合計為49.5%，兩者相差23.2個百分點。這種認識的差異，或許是因為妻子覺得「家務全都拋給了自己來做」，而丈夫卻認為「自己並沒有把家務全部推給妻子」。

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