高中生修學旅行目的地前3名：長崎、沖繩和廣島

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受到疫情影響，2020年半數以上中學取消了修學旅行。而那些開展了修學旅行的學校，則表現出了避開東京、大阪、京都等大城市圈的傾向。

公益財團法人日本修學旅行協會針對全國國中高中實施的問卷調查顯示，2020年高中修學旅行目的地第1名是長崎，而在上一次調查中（2019年），它僅位列第8。另外，廣島、北海道和熊本等地的排名均有所上升，成功躋身前10名。與之相對的是，上一次調查時排名靠前的京都、東京和大阪等大城市，呈現出名次下降的傾向。據分析，個中一個重要原因，是疫情導致了許多學校紛紛避免選擇大城市，以期減低感染風險。

調查統計了排名在前20位的都道府縣，第2名是沖繩縣（上次排名第1），第3往後分別是廣島、大阪、北海道、兵庫、福岡、京都、熊本和鹿兒島。上一次排名第4的東京和第6的千葉均未進入前20位。

高中修學旅行目的地TOP20（2020年度）

19年度調查排名 1 長崎 8 2 沖繩 1 3 広島 11 4 大阪 2 5 北海道 7 5 兵庫 8 7 福岡 10 8 京都 3 9 熊本 18 10 鹿兒島 16 11 岩手 20名以外 12 長野 13 12 三重 20名以外 14 山梨 20名以外 15 宮城 20名以外 15 岐阜 20名以外 15 香川 18 18 岡山 20 19 石川 20名以外 20 新潟 15 20 奈良 5

（依據日本修學旅行協會調查資料製作而成）

國中修學旅行目的地方面，京都和奈良分列第1和第2，排名與上一次相同。值得注意的是，這次山梨（上次排名第13）與奈良並列第2，長野排名第4（上次排名第16），北海道（上次排名第12）和三重（上次未進入前20）並列第5，和高中修學旅行目的地的情況一樣，遠離大都市圈的地區，排名考前，出現上升傾向。

國中修學旅行目的地TOP20（2020年度）

19年度排名 1 京都 1 2 奈良 2 2 山梨 13 4 長野 16 5 北海道 12 5 三重 20名以外 7 栃木 18 8 靜岡 17 9 岩手 15 10 兵庫 11 10 長崎 9 12 廣島 7 12 岐阜 20名以外 14 宮城 20名以外 14 福島 20名以外 14 大阪 4 17 新潟 20名以外 17 香川 20名以外 17 鹿兒島 18 20 千葉 5 20 和歌山 20名以外 20 熊本 14

（依據日本修學旅行協會調查資料製作而成）

另外，同期實施的疫情影響調查顯示，1134所高中裡，僅有24所（2.1%）學校表示按原計劃組織實施了修學旅行，60%以上的學校（697所）表示「取消了」計畫。包括推遲至第2年的學校在內，有390所學校（34.3%）表示對原定計劃進行了調整。國中方面，參與調查的1030所學校中，僅有14所學校按原計劃組織了修學旅行活動，530所（51.5%）「取消了」計畫，486所（47.2%）「調整了」計畫。

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