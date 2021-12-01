愛子內親王晉身成年皇族：從照片回顧的20年歲月

愛子內親王晉身成年皇族：從照片回顧的20年歲月文化 社會
日本天皇、皇后兩陛下長女愛子內親王在12月1日、迎來20歲生日，至此晉身成年皇族行列。這裡用照片來回顧愛子內親王20年來的歲月。
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在天皇、皇后兩陛下御結婚的1993年6月的8年後。盼望的嬰兒終於在日本全國的祝福聲中包滿殷殷期盼下誕生。
等同一般日本七五三節的宮中傳統儀式「著袴之儀」。在滿5歳前後由天皇皇后兩陛下替她穿上童形服之姿現身。
狗狗也是家族成員
皇后雅子在結婚前就有養狗，是個相當愛狗的人。結婚後，也照顧迷路闖進赤坂御用地的狗，並領養牠後來產下小狗，兩夫妻將狗視為己出。
天皇家族的照片中不時以「家族一員」出現的狗狗。對於愛子內親王來說，這隻狗也是無可替代的存在。
筆鋒強勁的文字
愛子內親王常參加宮内廳職員組工會文化祭美術展，每年固定展出書法及手作品、工藝品等。
2008年的書法，她寫上最喜歡的「犬」。至今的筆鋒仍是相當飛舞相當具有生命力。從幼少時候，她就在皇后雅子指導下練習毛筆，結果讓愛子內親王的持筆力道也相當強勁。
愛子內親王在3～4歲左右，於東京都内的兒童設施與同世代的孩子們一起使用繪畫用具及黏土，用音樂表達肢體的節奏課程也玩得盡興，磨練她的表現能力。
在宮内廳職員文化祭展出作品的工作上、如果常觀察、就會發現最喜歡的狗常常出現。
愛子內親王在小學生高年級起就隸屬於管弦樂部，並且演奏大提琴。2013年的「全學習院大聯合演奏會」上，也出現父女一起同台的畫面。
標題圖片 : 迎接1歳生日時，在皇居前當時的雅子妃將愛子內親王從懷中將女兒交給皇太子殿下抱（2002年12月1日 / 代表攝影）（時事）