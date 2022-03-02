日本人最為擔憂的問題：健康和自然災害

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近日一份調查顯示，相較於被捲入犯罪案件或遭遇事故，受訪者更擔心自身健康問題和自然災害，之所以出現這樣的結果，或許是因為日本治安良好？

2021年10月日本著名的安防企業SECOM實施了一項《日本人不安意識調查》。針對「最近是否感到不安」這個問題，表示 「感到不安」和「比較不安」的受訪者比例合計達到了71.8%。從性別和年齡來看，這一比例最高的是30到39歲和20到29歲這兩個年齡段的女性受訪者，分別達到了88%和86%。60歲以上女性受訪者的這一比例最低，為52%。

有關不安（多選），選擇「身體健康」的受訪者最多，占比為63.5%，其次為「晚年生活和養老金」（56.3%）、「地震」（46.2%）。

從首次實施此項調查的2012年開始直到2019年，連續8年位列受訪者不安之首的是「晚年生活和養老金」，而在發生疫情的2020年實施的調查中，選擇「疫情擴散」的受訪者比例達到61.7%，佔據了榜首。今年實施調查的10月，恰逢全面解除緊急狀態宣言，所以對「疫情擴散」感到不安的受訪者比例下降到了38.4%。

或許是因為日本治安狀況良好，受訪者中擔心健康問題和自然災害的比例大幅超過了擔心被捲入犯罪或遭遇事故的比例。

標題圖片：PIXTA