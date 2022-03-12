調查顯示，半數COVID-19感染者出現後遺症

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東京都世田谷區針對COVID-19感染者實施的調查顯示，表示「出現過」和「（現在還）有」後遺症的受訪者比例合計約達50%，從具體症狀來看，嗅覺障礙最為突出。

世田谷區根據截至2021年4月15日區衛生局收到的感染通報單數據，向大約9000名感染者提出希望配合參與問卷調查的請求。7月到8月期間，共計收到3710份有效回答。

表示在出院日或療養結束日以後「出現過後遺症」或「（現在還）有後遺症」的受訪者比例達到48.1%。從性別來看，女性（54.3%）大幅高於男性（41.9%）。從年齡來看，30到39歲（53.0%）、40到49歲（54.2%）、50到59歲（54.6%）這3個年齡段比例較高。

針對回答「出現過後遺症」或「有後遺症」的受訪者進一步詢問具體症狀（多選）的結果顯示，選擇「嗅覺障礙（難以感知氣味）」的受訪者最多，占比為54.4%，然後依次是「全身倦怠感（乏力、沉重感）」（50.0%）、「味覺障礙（難以嘗出味道）」（44.8%）、「咳嗽」（34.5%）、「呼吸困難」（29.8%）、「頭痛」（25.4%）等。

關於持續3個月以上、對日常生活造成影響的症狀，選擇嗅覺障礙的受訪者最多，占比為38.7%，然後依次是全身倦怠感（28.0%）、味覺障礙（21.7%）、注意力下降（20.5%）、睡眠障礙（18.5%）、呼吸困難（17.6%）等。

另外，感染者的療養時間平均為15.5天，從時間長短來看，「13到15天」的受訪者最多，占比為29.6%，然後依次是「8到10天」（25.8%）、「20天以上」（17.5%）、「7天以下」（16.9%）等。

標題圖片：PIXTA