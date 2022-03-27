2021年日本食品出口首次突破「兆」

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近年來，由於日韓關係的惡化，以及疫情的影響，日本農林水產品的出口額一直徘徊不前。但在2021年，全年突破1兆日圓大關。

從農林水產省發佈的2021年1至10月的統計來看，「農林水產品和食品」的出口總額達9734億日圓，同比成長28%，並且全年實現「農產品出口額破兆」目標。

從門類來看，農產品出口6499億日圓，水產品出口2401億日圓，林產品出口467億日圓。農產品方面，由於日本酒和日本威士忌受到國際市場歡迎，酒精飲料等加工食品出口額達到了3749億日圓，畜產品為908億日圓，穀物為453億日圓，蔬菜和水果為416億日圓。得益於因疫情影響而陷入停滯的經濟活動重啟，對中國大陸出口額達到了1841億日圓（同比成長40.2%），對香港出口額達1778億日圓（同比成長8.8%），對美出口額達1371億日圓（同比成長43.8%），均實現了大幅成長。

此前，借著跨太平洋夥伴關係協定（TPP）和日歐經濟合作協定（EPA）的東風，日本政府曾提出「2019年出口破兆」的目標，但當年日韓關係惡化導致對韓出口大幅下滑，出口整體成長乏力。2020年受到疫情全球蔓延的影響，牛肉和扇貝等餐廳用高檔食材出口減少，又拖累了整體增速。

目前，日本政府提出的目標是2025年農林水產品和食品出口總額達到2兆日圓，2030年達到5兆日圓。

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