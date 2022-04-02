「難道弱者就不配活著嗎？」——被疫情逼入苦境的遺孤家庭現狀

日本資料庫

疫情導致經濟活動停滯，一些父母因疾病或事故離世的單親家庭在經濟上陷入了苦境。

在日本國內外廣泛開展遺孤幫扶活動的非政府組織「Ashinaga育英會」（Ashinaga意為「長腿叔叔」——譯注）針對3994名接受該組織獎學金資助的高中生監護人實施的問卷調查顯示，截至2021年9月，有工作的家長平均月度純收入為14萬6730日圓。比一般勞動者的收入水準（24萬5000日圓，基於《薪資結構基本統計調查》的推算值）低了大約10萬日圓。

同時，27.6%的受訪者表示「沒有收入或沒有工作」，將無業人員計算在內的平均月度純收入為10萬6485日圓。

81.5%的受訪者為母親（=父親因疾病或事故離世），58.7%為非正式員工。本來薪資水準就偏低，再加上工作不穩定，19.5%的受訪者都有過在疫情期間離職或轉職的經歷。離職或轉職的受訪者中，45.5%是因為（僱用方）「終止僱用」，與本人的工作意願無關，還有不少人沒有了收入。

關於如何籌措生活費，回答「動用存款或保險金」的受訪者最多，占比為56.7%，還有一些家庭的孩子出去打工或者家長增加自己的工作時間，可見不少人為了盡可能多一點收入，都在艱辛勞動。即便如此，仍有一些家庭不得不讓孩子停止課餘興趣活動和補習班，甚至放棄升學。

在問卷調查的自由填寫欄內，一些受訪者寫下了「雖然同時兼了幾份工，但主要工作受到疫情影響，營業收入減少，被老闆解雇了」「孩子上網課的電腦壞了，但是家裡沒有現金買新的」「為省錢不敢給孩子買愛吃的東西，覺得非常對不起總是笑著面對自己的孩子」「難道弱者就不配活著嗎」等悲傷的留言。

標題圖片 : PIXTA