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日本的老齡化程度在全球位居前列。百歲老人也在年年增加，2021年達到了8萬6510人。近日一份針對100名生活可以自理、沒有住院的健康百歲老人實施的調查結果出爐，他們的長壽秘訣是什麼呢？

Q’sai（總部位於福岡市）公司從2016年起，通過每年對100名100歲以上老人（臥床不起和住院的老人除外）及其家人的詢問瞭解，調查掌握了健康百歲老人的實際生活情況。

2021年5月到7月期間，該公司實施了今年的百人調查。關於「長壽秘訣」，半數以上（51名）受訪者選擇了「不挑食」「堅持一天三頓」「多吃蔬菜」等選項，基本都與「飲食」有關。其中還有人「每晚要喝一杯酒」。另外，有36人回答「心態積極」「不糾結，一切向前看」。

健康百歲老人的飲食方面，幾乎每天都吃的是食物前三名分別是「白米」（59人）、「蔬菜」（45人）和「乳製品」（25人）。白米是能量來源，蔬菜富含維生素和微量元素，從乳製品中可以攝取骨骼和牙齒所不可缺的鈣質，許多長壽老人都養成了食用這些身體必需物質的習慣。

為了多吃蔬菜，許多老人將蔬菜燉煮加熱，以方便咀嚼，也有人將蔬菜打成菜汁或放在湯裡食用。

100名調查對象的實際年齡平均為101.45歲。當被問及年齡意識，也就是他們感覺自己多少歲時，那些每天做事等活動身體31分鐘以上者，在「體力方面」感覺為89.9歲，「精神方面」感覺為83.3歲，也就是自我感覺比實際年齡年輕了10歲以上。

標題圖片：PIXTA