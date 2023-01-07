人生百年時代，健康和財富最重要，但對金融知識缺乏自信

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日本已經成為全球第一梯隊的長壽大國。不過，長壽意味著需要足夠過一輩子的大筆錢財。而接受過金融教育的人寥寥無幾，民眾普遍對金融產品一竅不通？

AXA生命保險公司針對全國1000名20到69歲進行了一項「享受人生百年時代所需的素質」的調查。結果顯示，選擇「健康」的受訪者最多，占比為51.6%（女性58.4%，男性44.8%），「金融」的支持率為50.0%（女性51.2%，男性48.8%），以微小差距屈居第2。可以看出，許多人覺得除了健康之外，長壽時代也需要掌握金融知識。第3位開始依次是「資訊」「IT」「家務」「長照」。

然而，當被問及接受金融教育的經歷時，6.4%的受訪者回答在「學校和工作單位以外的研討會」接受過金融教育，5.3%回答「工作單位」，84.6%表示「沒有接受過」，讓人大跌眼鏡。這意味著長期以來人們沒有機會學習掌握這種必要的知識。

對自己的金融素質沒有自信的人很多， 「不太有自信」和「完全沒有自信」者的合計，男女受訪者分別占到76.2%和87%。

關於在金融領域有自信的專案，回答「家庭收支管理」的受訪者比例最高，但占比也只有18.9%。回答「創造資產」的受訪者占比為10.3%，「股票或債權」「投資信託」「養老金或保險」等金融產品均不到10%。

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